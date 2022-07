Męczennicy z Pariacoto online  

Krakowscy franciszkanie uruchomili aplikację mobilną Męczennicy z Pariacoto. Można ją pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play lub App Store. W ofercie - nowenna, modlitwy, artykuły, życiorysy, miejsca związane z franciszkańskimi misjonarzami.

Aplikacja powstała w czasie, gdy relikwie I stopnia bł. Michała Tomaszka i bł. Zbigniewa Strzałkowskiego znajdują się już w ponad 500 miejscach w Polsce i na świecie, a ok. 500 tys. obrazków z relikwiami II stopnia trafiło do wiernych.

Lipiec to także miesiąc, w którym wspominane są urodziny (3 lipca 1958 r.) i chrzest (10 lipca 1958 r.) jednego z męczenników - bł. Zbigniewa Strzałkowskiego, a także wyjazd na misje (24 lipca 1989 r.) drugiego z nich - bł. Michała Tomaszka, który dołączył w Peru do obecnych tam już od listopada 1988 r. braci.

- Franciszkanie już od początku swojego istnienia byli bardzo mobilni. Wędrowali najczęściej pieszo z modlitwą i Ewangelią od miejscowości do miejscowości, nie zwracając uwagi na niewygodę, złą pogodę i inne przeszkody. Do wielu miejsc byli zapraszani, w innych nie zawsze chciano ich słuchać. Dziś, za pomocą nowoczesnej aplikacji, każdy może zaprosić pierwszych polskich misjonarzy męczenników do swojego telefonu, a przez to - do swojego życia i serca - podkreśla o. Jan Maria Szewek OFMConv.

Błogosławieni Michał i Zbigniew - franciszkanie zamordowani w peruwiańskim Pariacoto 9 sierpnia 1991 r. - byli młodymi ludźmi, którzy z entuzjazmem pracowali na misjach. - Kochali ludzi, do których zostali posłani, i chcieli być blisko ich spraw i trosk. Gdyby żyli dziś, prawdopodobnie korzystaliby z wszelkich zdobyczy techniki, aby móc jeszcze lepiej dotrzeć z Ewangelią o Jezusie Chrystusie do ludzi - wyjaśnia o. Szewek. Jak dodaje, bł. Zbigniew pasjonował się wynalazkami i nowinkami techniki, miał zacięcie inżynierskie, ale też pomagał chorym. Błogosławiony Michał pasjonował się fotografią, lubił śpiew i muzykę, wiele czasu spędzał z młodzieżą.

Dzięki aplikacji można poznać życiorysy błogosławionych misjonarzy z Peru, modlić się nowenną za ich wstawiennictwem, litanią oraz innymi modlitwami. Apka pozwala również sprawdzić, jakie wydarzenia związane z męczennikami odbyły się lub odbędą w najbliższym czasie.

W zakładce "Relikwie" można sprawdzić, czy w okolicy znajdują się relikwie I stopnia błogosławionych albo gdzie odbędzie się najbliższe przekazanie relikwii - do celu doprowadzi mapka. W dziale "Artykuły" znajdują się najciekawsze teksty o męczennikach. W zakładce "Pamiątki i publikacje" znajdują się informacje i ciekawostki dotyczące życia i posługi błogosławionych braci mniejszych.

Aplikacja umożliwia także dodawanie próśb i podziękowań oraz świadectw o otrzymanych łaskach za przyczyną męczenników z Pariacoto.