Podhale-Częstochowa. Górale u Królowej Polski  

Po 8 dniach wędrówki dotarli do celu. Pod wałami jasnogórskimi, leżąc krzyżem i ze łzami w oczach, dziękowali za przybycie do Królowej Polski.

Pielgrzymów powitał na wałach jasnogórskich abp Marek Jędraszewski, który przewodniczył Mszy św. w bazylice. - Czy to w ogóle ma sens? Czy było warto podjąć ten trud po raz kolejny w waszym życiu? Oczywiście, że tak! Jasną odpowiedź daje nam także List św. Pawła do Kolosan, w którym słyszymy, że "mamy szukać tego, co jest w górze" - mówił krakowski hierarcha. - W pielgrzymowaniu odkrywamy sens dobrych uczynków, spotykamy się z Matką, to są właśnie te wszystkie kroki szukania tego, "co w górze" - dodał abp Jędraszewski.

Metropolita krakowski zwrócił również uwagę na pielgrzymowanie całych rodzin góralskich. - To jest, drodzy rodzice, odkrywanie sensu i zarazem skarbu bycia z Chrystusem, pokazania waszym dzieciom tej pięknej drogi. Nie idziecie na skróty, nie przyjmujecie żadnych półprawd, jakie proponuje dzisiejszy świat. Byłem bardzo wzruszony, kiedy obserwowałem wasze pielgrzymowanie, wymagające przecież wielkiego trudu i wysiłku - dodał abp Jędraszewski.

Pielgrzymów z Podhala w bazylice jasnogórskiej pozdrowił generał paulinów o. Arnold Chrapkowski. W Mszy św. koncelebrowanej modlili się kapłani z archidiecezji krakowskiej, związani z parafiami, skąd szli pątnicy. Do Częstochowy przyjechał m.in. dziekan nowotarski ks. Stanisław Strojek.

Na ostatni odcinek pielgrzymkowego szlaku pielgrzymi z Podhala i Orawy ubrali stroje regionalne, uczestniczyli w nich również w Mszy św. na zakończenie tegorocznej pielgrzymki.

41. Piesza Pielgrzymka Góralska na Jasna Górę składała się z czterech grup: nowotarskiej, orawskiej, rabczańskiej i z Bachledówki. Na Jasnej Górze pątników pozdrawiali członkowie rodzin, a nawet przedstawiciele władz samorządowych. Przybyła też delegacja z pocztem sztandarowym Związku Podhalan z Rabki. Wejście na Jasną Górę pątników z Podhala uświetniły też kapele regionalne.

41. Piesza Pielgrzymka Góralska na Jasną Górę rozpoczęła się 23 lipca. Jej kierownikiem był paulin z Bachledówki o. Łukasz Flader. Pielgrzymi na Jasną Górę wędrowali pod hasłem "Posłani w pokoju Chrystusa".