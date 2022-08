Fotografie z duszą. "Komnata wewnętrzna" Kamili Kansy  

Tytuł ekspozycji „Komnata wewnętrzna” jest zaczerpnięty z dzieł św. Teresy Wielkiej, która w swojej „Twierdzy wewnętrznej” opisała drogę duchową, w której jednym z koniecznych kroków jest oderwanie się od pokus świata, pokorne stanięcie w prawdzie o sobie i wejrzenie do własnego wnętrza, porównanego do komnat zamku.

– W świecie pełnym pędu i różnorakich pustych rozrywek znalezienie drogi do poznania siebie staje się niezwykle trudne, ale jest to niezbędne do osiągnięcia pokoju i równowagi wewnętrznej, a przez to życia w harmonii z samym sobą i otaczającymi nas ludźmi. Wszystko to wydarza się we współpracy człowieka z łaską Bożą – podkreśla kuratorka wystawy Faustyna Sroka.

Wystawa artystycznych fotografii Laury Makabresku została podzielona na trzy części: Dolina Łez – Tęsknota, Przejście oraz Komnata Wewnętrzna – Spotkanie.

W dużej sali, gdzie zaaranżowano pierwszą część, umieszczone są kolaże artystki, na których znajdują się postaci samotnie zanurzające się w pięknie natury. Otaczająca je przyroda budzi tęsknotę do raju. Jak podkreśla F. Sroka, to paradoks człowieka – istoty „żyjącej na świecie i poddanej jego prawom, lecz wiecznie dążącej do czegoś więcej”.

Przestrzeń przy drzwiach między salami poświęcona jest tematowi przejścia. Znalazły się tu prace skłaniające do refleksji nad stykiem tego, co jest w ludzkim wnętrzu i co poza nim. – Pomiędzy znajduje się bariera, którą możemy po prostu zauważyć, ale możemy ją także przekraczać, co jednak wymaga od nas podjęcia decyzji i zmierzenia się z wyzwaniem – opisuje kuratorka ekspozycji.

I wreszcie ostatnia, mała sala, w której rzeczywistość wewnętrzna jest bardziej realna niż to, czym człowiek żyje na co dzień. Jest to „przestrzeń spotkania z samym sobą – ale przede wszystkim z Bogiem”. – W myśli św. Teresy komnat wewnętrznych jest siedem, a każda z nich wyraża inny etap na drodze do zjednoczenia z Bogiem – zwraca uwagę Faustyna Sroka.

Kamila Kansy, w świecie fotografii artystycznej znana jako Laura Makabresku, urodziła się w 1987 roku w Brzesku. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jej pasją i głównym środkiem wyrazu artystycznego jest fotografia. Kamila Kansy tworzy głównie w technice analogowej, korzystając z cyfrowej obróbki i fotomontażu. Swoją twórczość charakteryzuje określeniem „realizm mistyczny”.

Wśród tematów jej twórczości często pojawia się refleksja nad kondycją człowieka, jego stosunkiem do Boga, bliźniego i natury. Swoje prace prezentowała w kraju i za granicą, między innymi w Muzeum Narodowym w Krakowie, a także galeriach publicznych i prywatnych we Włoszech, Francji, Brazylii i USA. Jest laureatką Nagrody „Arteonu” za rok 2018 i Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki Sakralnej OKSSa w 2021 roku, organizowanego przez Fundację Maria i Marta we Wrocławiu. Obecnie mieszka i tworzy na wsi polskiej, która jest częstym motywem pojawiającym się w jej pracach.

Wystawa „Komnata wewnętrzna” czynna jest w tynieckim muzeum do końca listopada.