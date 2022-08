Kraków. Śpiewali Panu z radością  

Ruch Pueri Cantores, jest wspólnotą Kościoła zrzeszającą dziecięce i młodzieżowe zespoły chóralne. Polska Federacja PC działa od 1992 r. Jest częścią Międzynarodowej Federacji PC, założonej w 1944 r.

- Nasze chóry nawiązują do dawnych zespołów Schola Romanum, Schola Cantorum, gdzie chłopcy wykonywali śpiew liturgiczny. Zespoły zrzeszone w federacji przyczyniają się do chrześcijańskiego wychowywania dzieci i młodzieży - mówi ks. Wiesław Hudek, kapłan archidiecezji katowickiej, prezydent Polskiej Federacji PC. - Śpiewajmy Panu z radością! - wykrzykiwali na dziedzińcu arkadowym Zamku Królewskiego uczestnicy kongresu. Wszystkie chóry zaśpiewały wspólnie po dyrekcją prof. Włodzimierza Siedlika z Krakowa, stojącego na środku dziedzińca, hymn "Gaude Mater Polonia". - Dziewczęta i chłopcy! Wielka rodzino Pueri Cantores! Znakiem krzyża świętego a także liturgicznym pozdrowieniem, które uświadamia nam obecność pośród nas Bożego Ducha, zaczynamy nasze świętowanie. Zaczynamy je w tak znaczącym dla historii Polski i dla historii całej Europy miejscu. Zaczynamy w miejscu, gdzie od wieków Duch Boży swoim tchnieniem wzniecał wśród Polaków święte promienie wiary, nadziei i miłości - mówił ks. prezydent Hudek.

Przyjechało 21 chórów z Polski m.in. z Białej Podlaskiej, Częstochowy, Inowrocławia Krakowa, Lublina, Płocka, Poznania, Tarnowa i Wodzisławia Śląskiego oraz chóry z Białorusi i Węgier. Był wśród nich m.in. chór Schola Cantorum Misericordis Christi z Białej Podlaskiej. - Działamy od blisko 27 lat przy diecezjalnym sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Uczestniczymy w kongresie już po raz dziesiąty. Tym razem do Krakowa przyjechało 50 spośród 92 naszych chórzystów - mówi dyrygent Piotr Karwowski. Na koncercie galowym w Filharmonii Krakowskiej młodzi Podlasiacy zaśpiewali m.in. "Misericordis Domini" Henryka Jana Botora, "Jubilate Deum" Józefa Świdra, "Te Deum" Józefa Haydna. Chórzyści chwalą się, że z ich chóru wywodzi się Anna Prendota, żona Mateusza Prendoty, dyrektora Filharmonii Krakowskiej, związanego z ruchem Pueri Cantores, b. prezydenta Polskiej Federacji PC. Bardzo przejęci przyjazdem do Krakowa byli członkowie chóru Verum Cantus pod dyrekcją Janiny Chwalko z białoruskiego Mińska. - Działamy przy kościele św. Szymona i Heleny, obok którego w 2016 r. pochowano sługę Bożego Edwarda Woyniłłowicza, fundatora tej świątyni - wspomnieli.

Po inauguracji wawelskiej uczestnicy kongresu przeszli procesyjnie z krzyżem federacyjnym na czele i relikwiami św. Dominika Savio, patrona federacji, do budynku Filharmonii Krakowskiej, gdzie odbył się koncert galowy. Prócz prezentacji śpiewu każdego z zespołów, wszystkie chory wykonały wraz z orkiestrą pod dyrekcją Aleksandra Humali, dyrektora artystycznego FK, hymn tegorocznego kongresu - "Veni, Creator Spiritus", skomponowany przez Pawła Łukaszewskiego. Wzruszenia nie krył gość indywidualny kongresu - Stanisław Żyracki, wieloletni śpiewak i prezes chóru Pueri Cantores Resovienses, działającego przy katedrze rzeszowskiej. - Dla mnie, przez kilka lat śpiewającego na początku lat 70. w słynnym rzeszowskim chórze chłopięcym "Słowiki", założonym przez niezapomnianego chórmistrza Stanisława Steczkowskiego, a potem od 1986 r. przez 36 lat w chórze chłopięco-męskim Pueri Cantores Resovienses, był to powrót do fascynacji z dzieciństwa. Słuchając śpiewu chórów uczestniczących w kongresie, przypomniały mi się wyczytane niegdyś słowa papieża Pawła VI skierowane w 1964 r. do chórzystów Pueri Cantores: "Może również aniołowie cieszą się Waszymi głosami. Chcielibyśmy, aby Wasze pieśni dawały zawsze do zrozumienia, jak pięknie jest modlić się tak, jak Wy to czynicie, śpiewając wraz z Kościołem i dla Kościoła. Wy jesteście w Kościele tym, czym Alleluja w liturgii".

Dzisiaj uczestnicy kongresu będą śpiewali w trakcie "Nocy Chórów" w 8 świątyniach Krakowa oraz w kościele Ofiarowania NMP w Wadowicach. Kongres zakończy się w niedzielę 31 lipca Mszą św. odprawioną o godz. 12.30 w sanktuarium św. Jana Pawła II

Szczegółowy program kongresu jest dostępny na stronie internetowej www.puericantores.pl.

