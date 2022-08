Bus potrzebny od zaraz  

Pierwszy dramatyczny apel o wsparcie dotarł bezpośrednio od współbraci z Ukrainy. Jeden z samochodów, którymi franciszkanie przewożą uchodźców i pomoc humanitarną między klasztorami i parafiami kustodii ukraińskiej, prawie przełamał się na pół. - To pokazało nam, że niezbędne jest udzielenie szybkiego wparcia franciszkanom w Ukrainie w tym zakresie. Oficjalnie o pomoc zwrócił się do nas również o. Stanisław Kawa OFMConv, kustosz prowincjalny w Ukrainie - wspomina o. Arkadiusz Bąk OFMConv, prezes Fundacji "Brat Słońce". - Zwracamy się do ludzi dobrej woli z prośbą o wsparcie. Mamy świadomość, że wiele osób jest już może zmęczonych tematem pomocy dla Ukrainy, a i sytuacja ekonomiczna nie jest łatwa. Jednak nasza inicjatywa nie ma zwiększyć komfortu posługi transportowej, którą niosą franciszkanie w Ukrainie, ale w zasadzie umożliwić jej dalsze wykonywanie - podsumuje prezes Fundacji "Brat Słońce".

Fundacja zbiera pieniądze na zakup busa (nowego lub używanego), który posłużyłby franciszkanom niosącym pomoc w Ukrainie. Szczegółowe informacje o akcji krakowskiej fundacji franciszkańskiej dostępne są na stronie internetowej www.bratslonce.pl/bus-dla-ukrainy.

Krakowska Fundacja "Brat Słońce" została powołana z inicjatywy krakowskiej Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Jej zadaniem jest wspieranie dzieł podejmowanych przez franciszkanów.

Więcej o akcji "Bus dla Ukrainy" można przeczytać w nowym, 31. numerze "Gościa Krakowskiego" na 7 sierpnia.