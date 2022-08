Chcą odnowić nagrobek malarza Bożego Miłosierdzia  

Zbiórką zajmuje się działające od 2017 r. Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. Adolfa Hyły, powstałe przy okazji 120. rocznicy urodzin artysty. - Malarz jest pochowany na krakowskim cmentarzu Rakowickim w grobie rodzinnym. Na jego nagrobku pojawiły się pęknięcia, które z powodu warunków atmosferycznych (opady deszczu i śniegu, ujemne temperatury) mogą się powiększać. Chcemy wyremontować ten nagrobek, by miejsce wiecznego spoczynku osoby tak bardzo zasłużonej dla kultury polskiej stanowiło element dziedzictwa kulturowego. Pamiętajmy, że namalowany przez Hyłę wizerunek Jezusa wraz z kultem Bożego Miłosierdzia rozpowszechnił się na całym świecie i jest jednym z najbardziej znanych przedstawień malarskich Jezusa Zmartwychwstałego - mówi Jan Cięciak, prezes stowarzyszenia.

Szczegółowy opis zbiórki funduszy na renowację nagrobka artysty znajduje się na portalu internetowym zrzutka.pl. Zbiórka potrwa jeszcze przez kolejne 52 dni. - Ewentualną niewykorzystaną kwotę przeznaczymy na działalność statutową stowarzyszenia - deklaruje.

Organizacja realizuje projekt "Adolf Hyła nieznany", poświęcony życiu i twórczości patrona stowarzyszenia, a także drugi całoroczny cykl poświęcony bezpieczeństwu na szlakach górskich i ochronie przyrody pt. "Bezpieczni i rozważni w Tatrach". Stowarzyszenie utworzyło stronę internetową poświęconą twórczości Adolfa Hyły i wydało bezpłatną publikację "Adolf Hyła Nieznany". Zawiera ona reprodukcje niesakralnych dzieł artysty oraz materiały archiwalne i informacje o życiu malarza.

Przez wiele lat o samym artyście wiedziano niewiele. Pamiętała o nim rodzina posiadająca wiele dokumentów archiwalnych oraz siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z Łagiewnik, przechowujące m.in. jego obrazy oraz dokumenty i relacje dotyczące namalowanych przez A. Hyłę obrazów Jezusa Miłosiernego. Nie było jednak, poza biogramem w "Słowniku Artystów Polskich", prac naukowych czy choćby większych artykułów poświęconych malarzowi Bożego Miłosierdzia. Dopiero w 2013 r. zaczęły być wydawane książki o obrazie "Jezu, ufam Tobie" i jego twórcy, autorstwa m.in. ks. prof. Andrzeja Witki, ks. dr. Piotra Szwedy i doc. dr Elżbiety Szczepaniec-Cięciak, chemik, siostrzenicy malarza. W tym samym roku jedna z ulic prowadzących do sanktuarium Bożego Miłosierdzia otrzymała imię A. Hyły.

Adolf Hyła namalował w sumie 230 przedstawień Bożego Miłosierdzia znajdujących się nie tylko w Polsce, lecz także w innych krajach świata. W Krakowie jest ich obecnie ok. 20. Obraz, przed którym modlą się pielgrzymi w Łagiewnikach, jest trzecim tamtejszym malowidłem A. Hyły. Pierwsze, umieszczone tu w 1943 r., wymieniono w 1944 r. na inną wersję, dostosowaną do wymiarów wnęki ołtarza. Pierwszy obraz powędrował zaś po wojnie do Wrocławia, gdzie znajduje się do tej pory. Na początku lat 50. artysta dokonał kolejnej zmiany w obrazie i tak pozostało do dziś. - Nie był jednak tylko malarzem religijnym. Malował również portrety i pejzaże. Staramy się zebrać informacje o nich, reprodukować je w miarę możności, z myślą o wydaniu w przyszłości albumu. Apelujemy o zgłaszanie się do nas posiadaczy obrazów patrona naszego stowarzyszenia - zaapelował prezes Cięciak. Zgłoszeń można dokonywać m.in. drogą elektroniczną pod adresem: info@hyla.org.pl.

