Ludźmierz. Czas na odpust - ważne informacje  

Wszystko rozpocznie się już w niedzielę 14 sierpnia, w Wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Mszą św. o godz. 20.00, po której (o godz. 21.00) odmówiony zostanie apel Maryjny. Na godz. 22.00 zaplanowany został przy ołtarzu polowym Różaniec w intencji zmarłych dobroczyńców ludźmierskiego sanktuarium (część bolesna), a o godz. 23.00 będzie miał miejsce wieczór poezji "Papież-poeta oczami poetów". O północy z 14 na 15 sierpnia Pasterce Maryjnej przy ołtarzu polowym będzie przewodniczył bp Artur Miziński, sekretarz Konferencji Episkopatu Polski wraz ze srebrnymi jubilatami kapłaństwa.

W poniedziałek 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia NMP pierwszym punktem odpustu w sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej będzie Msza o godz. 7.00 w bazylice, sprawowana przez neoprezbiterów z archidiecezji krakowskiej. Natomiast Msza św. o 9.00 będzie przy ołtarzu polowym - z udziałem złotych jubilatów kapłaństwa. Byłby w ich gronie zmarły kilka lat temu wieloletni ludźmierski kustosz ks. prał. Tadeusz Juchas. Eucharystii będzie przewodniczył o. Wojciech Kurzydło, kustosz sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej w Brampton w Kanadzie. Sumie odpustowej o godz. 11.30 będzie przewodniczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Liturgię uświetni m.in. 21. Brygada Strzelców Podhalańskich.

Na każdej Mszy świętej będzie błogosławieństwo kwiatów, ziół i zbóż. Po południu Msze św. w bazylice zostaną odprawione o godz. 15.00 i 18.00, Różaniec o 17.30. O godz. 21.00 Apel Jasnogórski i zasłonięcie cudownej figury Matki Bożej Ludźmierskiej.

Uroczystości odpustowe poprzedzą rekolekcje, które trwać będą od piątku 12 sierpnia do niedzieli 14 sierpnia. Poprowadzi je ks. Jarosław Glonek. W Ludźmierzu trwają też Dni Maryjne. Codzienne o godz. 12.00 jest odprawiana Msza św., a potem nowenna do Matki Bożej Ludźmierskiej i procesja z lampionami do Maryjnego Ogrodu Różańcowego. W sobotę i niedzielę podczas procesji górale odmówią I i II część różańca. - Podczas odpustu odmówimy wszystkie 4 części - mając w pamięci Różaniec z Janem Pawłem II sprzed 25 lat - mówi ks. Jerzy Filek, kustosz sanktuarium.

Policja apeluje do mieszkańców Ludźmierza, by ograniczyć poruszanie się samochodem w dniach odpustu oraz stosować się do wszelkich poleceń policjantów, strażaków i służb. Parking dla samochodów osobowych z przepustką będzie przy Domu Pielgrzyma, a dla autokarów przy pętli autobusowej i przy cmentarzu. - Serdecznie prosimy parafian o tradycyjną gościnność wobec pielgrzymów, użyczenie swoich podwórek do zaparkowania samochodów - otwarta brama niech będzie znakiem, że tam można zaparkować - mówi ks. Jerzy Filek.

W Ludźmierzu, podczas wieczoru wigilijnego (czyli w niedzielę 14 sierpnia od godz. 15.00 do północy) oraz w poniedziałek, w Uroczystość Wniebowzięcia NMP, będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.