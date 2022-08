W niedzielę 14 sierpnia podczas Mszy św. o godz. 10 abp Marek Jędraszewski poświęci kolejne dwa Dzwony Nadziei, które trafią do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Winnicy w Ukrainie i do kościoła Bożego Miłosierdzia w Lower Chittering w zachodniej Australii. Eucharystię koncelebrować będą biskupi z całego świata i przedstawiciele wiernych ze wszystkich kontynentów. Będzie ona transmitowana przez TVP1 i na www.misericordia.eu. Z kolei po południu, o godz. 16.30, zaplanowano koncert "Confido" w wykonaniu orkiestry symfonicznej sanktuarium i chóru Musica ex Anima. Będzie to wielkie misterium o Bożym miłosierdziu.

Do jubileuszu łagiewnickie sanktuarium i wierni na wszystkich kontynentach duchowo przygotowują się od roku. Organizowane są rozważania aktu zawierzenia, nowenny, różne nabożeństwa. - Ludzie na całym świecie modlą się słowami aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu i włączają się w wydarzenia, które są przed nami - mówi ks. Zbigniew Bielas, kustosz sanktuarium.

Każdemu dniowi obchodów towarzyszyć będzie inne hasło, nawiązujące do słów papieża Polaka. W sobotę będą to słowa: "Mieć wyobraźnię miłosierdzia", w niedzielę - "Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka", w poniedziałek - "Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia", we wtorek - "Szczególne miejsce, które Bóg obrał sobie, aby tu wylewać łaski i udzielać swego miłosierdzia" i w środę - "Przybyłem do Łagiewnik, aby konsekrować tę świątynię".

Warto też dodać, że inicjatywna Dzwonów Nadziei narodziła się w czasie pandemii. Instrumenty są odlewane w pracowni ludwisarskiej Jana Felczyńskiego. Po poświęceniu w Łagiewnikach jadą w miejsca kultu Bożego Miłosierdzia. Dotychczas trafiły na Filipiny, do Brazylii, na wyspy Samoa i Tonga, do USA, Ugandy i Australii.

17 sierpnia, a więc w 20. rocznicę konsekracji bazyliki Bożego Miłosierdzia, Msze św. będą tam odprawiali polscy i zagraniczni hierarchowie, zaś o godz. 18 Eucharystii będzie przewodniczył abp Jędraszewski.