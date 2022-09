Nadanie honorowego obywatelstwa Kamilowi Stochowi miało miejsce 13 września na uroczystej Sesji Rady Gminy Poronin i Gali Sportu. Wydarzenie odbyło się w Hotelu Tatry na Polanie Zgorzelisko w Małem Cichem.

- Odwaga, determinacja, pasja - to cechy nie tylko wielkiego sportowca, ale także wielkiego człowieka. Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Poronin przyznajemy bowiem nie tylko za sportowe osiągnięcia Pana Kamila. Chcemy wyrazić również uznanie dla niego samego - zawsze uśmiechniętego i życzliwego, a przy tym niezwykle skromnego młodego człowieka, który zawsze stara się postępować tak, aby sobą świata nie zasłaniać - mówiła Anita Żegleń, wójt gminy Poronin. - Dla wielu młodych ludzi Pan Kamil Stoch jest wzorem do naśladowania. Wartości, jakimi kieruje się w życiu - pracowitość, honor, wierność zasadom, uczciwość, miłość do ludzi, ojczyzny i Boga zasługują na największy szacunek - dodała.

- Dziękuję za tak znaczące wyróżnienie. Postaram się sprostać wyzwaniu jako honorowy obywatel. Dziękuję za wyróżnienie olimpijczyków, bo uważam, że to słuszne, żebyśmy jako sportowcy nie czuli się zapomniani i odstawieni daleko, na ostatnie karty historii - mówił Kamil Stoch.

Skoczek narciarski został też uhonorowany nagrodą Województwa Małopolskiego "Polonia Minor" za szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozpowszechniania i popularyzacji idei samorządności oraz za działalność na rzecz Małopolski.

W trakcie Gali Sportu zostały wręczone odznaczenia dla olimpijczyków z terenu gminy Poronin. Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało Brązową Odznakę za Zasługi dla sportu: śp. Stanisławowi Bobakowi (nagrodę odebrała żona Stanisława), Stefanowi Habasowi, Stanisławowi Łukaszczykowi, Józefowi Łuszczkowi, Jagnie Marczułajtis-Walczak i Wojciechowi Skupniowi. Złotą Odznakę za Zasługi dla sportu otrzymał Kamil Stoch.

Odznaki wręczał Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu Ministerstwa Sportu i Turystyki, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. promocji polskiej marki.

Kolejnym punktem sesji było wręczenie Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego - Krzyża Małopolski. Odznakę otrzymali: śp. Stanisław Bobak, Józefa Chromik, Stefan Habas, Stanisław Łukaszczyk, Józef Łuszczek, Jagna Marczułajtis-Walczak, Wojciech Skupień, Maria Strączek, Władysława Tragarz i Stanisław Ustupski.

Odznaczenia wręczał Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Po raz pierwszy wręczona została nagroda Carlina Acaulis, ustanowiona przez wójta gminy Poronin Anitę Żegleń. Gratulacje i podziękowania dla sportowców składali m.in. Leszek Dorula, burmistrz Zakopanego oraz starosta tatrzański Piotr Bąk.

Zwieńczeniem wydarzenia był wykład dr. hab. Szymona Krasickiego "Zimowe Igrzyska Olimpijskie" oraz koncert zespołu Tryptyk.