Aby przynajmniej się nie krzywdzić  

W pierwszej edycji rekolekcji brało udział 27 par. Wspólnie szukały odpowiedzi m.in. na pytania, ile seks ma wspólnego z planem Boga na życie człowieka, co to znaczy, że małżeństwo jest sakramentem. Propozycja adresowana jest przede wszystkim do małżeństw z archidiecezji krakowskiej i katowickiej oraz diecezji bielsko-żywieckiej.

Spotkania organizują franciszkanie z Harmęż wraz ze wspólnotą „Obdarowani”. - Przekaz na temat małżeństwa ogranicza się często do tego, co wolno, a czego nie wolno, a teologia ciała pomaga zrozumieć, o co chodzi, i przyjąć nauczanie Kościoła z właściwym rozumieniem, prowadzącym do głębszego przeżywania relacji - zachęca do udziału jeden z prowadzących rekolekcje o. Marek Kowalcze OFM Conv.

Zakonnik opowiada, że po pierwszym cyklu zaczął towarzyszyć niektórym uczestnikom w kierownictwie duchowym. - Treści, które słyszeli podczas tych rekolekcji, rezonują w ich sercach i zastanawiają się nad tym, na ile ich relacja jest bezinteresownym darem dla drugiej osoby, a to stanowi sedno papieskiego nauczania o małżeństwie - mówi franciszkanin.

Jak wyjaśnia, „furtka pokory” to wyrażenie Wojtyłowe, którego przyszły papież używał, prowadząc małżonków i zachęcał ich, by się „przynajmniej nie krzywdzili” w relacji. - Ostatecznie chodzi o to, by być pokornym względem prawdy, jaką Bóg objawia na temat relacji i pokornym wobec drugiego człowieka, umieć wsłuchać się w jego serce - podsumowuje o. Kowalcze.

Rekolekcje „Furtka pokory” odbywać się będą w ramach 4 spotkań w kolejne soboty: 24 września, 8 października, 19 listopada i 17 grudnia w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach. Każde ze spotkań potrwa od 10.00 do 17.30. W programie znajdą się konferencje, świadectwa, praca w grupie i w parze małżeńskiej, obiad i adoracja Najświętszego Sakramentu. Udział jest płatny. Zapisy przez e-mail pod adresem rekolekcje.harmeze@gmail.com.