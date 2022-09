Wadowice. Pobiegli, by pomóc  

Chętni pobiegli ulicami miasta, którymi w młodości przechadzał się św. Jan Paweł II. W ramach wydarzenia przygotowano dwie trasy - jedną dla dorosłych, drugą dla dzieci. - To nasz pierwszy bieg w życiu. Nie da się ukryć, że przyciągnęła nas tutaj możliwość pomocy choremu Oliwierowi, ponieważ część opłaty wpisowej zostanie przekazana na jego leczenie. To bardzo dobry sposób, by przez aktywność fizyczną pomagać innym oraz krzewić ideę dobroczynności - przyznała pani Hanna z Kleczy.

Główny bieg o dystansie 5 km rozpoczął się i zakończył przy pl. Jana Pawła II w Wadowicach. Mógł w nim wziąć udział każdy, kto ukończył 16 lat. Oprócz tego odbył się "Bieg Lolka" dla dzieci, którego dystans wyniósł 150 metrów. Dzieci z radością pokonały tę trasę i otrzymały upominki. - Cieszymy się, że mimo wątpliwej pogody tak wielu chętnych przybyło, by w mieście, z którego wywodzi się papież Polak, rywalizować w duchu fair play, pomagać innym i przypominać sobie postać św. Jana Pawła II, którego bardzo wyróżniało umiłowanie wszelkiej aktywności fizycznej. Uważał ją za element bardzo rozwijający człowieka - ocenił ks. Dariusz Chrostowski, wicedyrektor instytutu.

W głównym niedzielnym biegu wzięło udział 137 uczestników. W pakiecie startowym znaleźli pamiątkowy medal, koszulkę oraz kremówkę. Zwycięzcy - w kategorii mężczyzn i kobiet - otrzymali również nagrody w wysokości 1000 zł.

Najszybciej trasę rywalizacji wśród mężczyzn przebiegł Abderrahim Elasri, który pokonał ją w 15 minut i 38 sekund. Spośród kobiet najszybsza była Valentyna Veretska, która przybiegła na metę po 17 minutach i 24 sekundach. - Cieszę się, że udało mi się dotrzeć tutaj najszybciej wśród kobiet. W Polsce znalazłam się po wybuchu wojny w Ukrainie. Od kilku miesięcy doświadczam, co to znaczy dobre serce, wrażliwe na drugiego człowieka - taką życiową postawę miał też św. Jan Paweł II. Myślę, że charytatywny charakter tego wydarzenia w tym mieście także o tym przypomina - przyznała zwyciężczyni w kategorii kobiet.

Realizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie "Pro-Run" Wrocław. Bieg jest częścią wydarzeń związanych z Nagrodą Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II "Veritatis Splendor", która jest przyznawana osobom wyróżniającym się szczególnymi zasługami na rzecz szerzenia dialogu w wymiarze kulturowym, społecznym i międzyreligijnym oraz kierującym się w swoim życiu i działalności nauką papieża Polaka. Została ona ustanowiona w 2016 roku. Nagroda upamiętnia również Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się w Polsce w tym samym roku.

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie jest samorządową instytucją kultury, którą tworzą województwo małopolskie, gmina miejska Kraków oraz Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!". Od 1 stycznia 2009 r. celami jego działania są zachowanie i promowanie dziedzictwa, które pozostawił po sobie Ojciec Święty Jan Paweł II oraz dialog między religiami i kulturami.