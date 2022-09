"Kredkobranie" w toku  

Celem akcji jest pomoc najmłodszemu pokoleniu Polaków mieszkających na Kresach. Zebrane dary trafią do polskich szkół oraz placówek edukacyjnych, w których uczą się polskie dzieci i młodzież na Litwie i Ukrainie.

Tegorocznej akcji towarzyszy hasło "Pokoloruj przyszłość na 5". To hasło nawiązujące do piątej odsłony akcji, jak i założenia, że przyszłość dzieci i młodzieży z Kresów uzależniona jest również od tego, gdzie i w jaki sposób pobierają naukę. - Chcemy zadbać, żeby czas, który spędzają w szkołach kojarzył im się z miłymi chwilami również poprzez posiadane przez nich nowe, ładne przybory szkolne i materiały plastyczne. Mamy nadzieję, że wspomniane dary przywiezione z Polski i przekazane przez ich rówieśników, dodadzą młodym jeszcze większej chęci do nauki i pomogą w starcie w przyszłość - mówi Tomasz Konturek, koordynator i pomysłodawca akcji.

Inicjatywa ma też pokazać zamieszkującym poza granicami Rzeczypospolitej polskim dzieciom i młodzieży, że ich przyjaciele z ojczyzny pamiętają o nich i w miarę swoich możliwości chcą im pomóc. - Ukazujemy, że dbamy o naszych przyjaciół, którzy będą za kilka lat ambasadorami polskości na Kresach i przyszłymi kustoszami polskich miejsc pamięci za wschodnią granicą - podkreśla koordynator zbiórki.

Mimo pandemii w zeszłym roku "Kredkobranie" znów okazało się rekordowe. Zeszłoroczna edycja skupiła uczniów i ich rodziców z ponad 600 szkół w Polsce. Zebrano ponad 140 tys. kompletów różnych przyborów szkolnych o wartości ponad 1 mln złotych. - Wielka zasługa w tym przede wszystkim naszych darczyńców, ale również naszych partnerów i patronów. Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli pomoc otrzymało ponad 1500 dzieciom z Litwy i Ukrainy - informuje Konturek.

Do końca września zbiórkę można prowadzić w swoich środowiskach. Natomiast do 7 października zebrane przedmioty trzeba dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do siedziby Fundacji. - Dary w listopadzie trafią za wschodnią granicę do naszych rodaków - zapowiada Konturek.

Regulamin akcji oraz informacje o "Kredkobraniu" można znaleźć na stronie www.kredkobranie.pl, pod numerem telefonu 785-042-119 i 882-696-737 oraz pod adresem e-mail kredkobranie@ignatianum.edu.pl bądź kontakt@kredkobranie.pl.

Wpłat pieniężnych można dokonywać na konto Fundacji Ignatianum o nr. 58 1750 0012 0000 0000 3880 7595 z dopiskiem "Kredkobranie" lub poprzez portal https://zrzutka.pl/6dumzy. Pozyskane środki pieniężne przeznaczone zostaną na zakup książek i lektur szkolnych oraz transport darów na Kresy.

Patronat honorowy nad akcją objął m.in. abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, Łukasz Kmita, wojewoda małopolski, Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty oraz ks. dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. AIK, rektor Akademii Ignatianum w Krakowie.