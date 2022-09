Konkurs literacki "Gdzie jest źródło?"  

Konkurs skierowany jest do osób, które w roku akademickim 2021/2022 są studentami (studia I, II, III stopnia, jednolite magisterskie). Rywalizacja odbywa się w dwóch kategoriach - esej i utwór poetycki. W ramach pierwszej uczestnicy mają za zadanie przeanalizować filozoficzne, teologiczne lub literackie teksty Jana Pawła II oraz twórczo rozwinąć jego myśli lub odnieść się do nich. W drugim przypadku należy przedłożyć utwór poetycki, który jest inspirowany myślą lub postacią Karola Wojtyły oraz przesłaniem jego nauczania.

"Praca musi mieć charakter oryginalny. Nie może być nigdzie wcześniej prezentowana ani też publikowana w jakiejkolwiek formie" - precyzują organizatorzy. Objętość eseju musi zawierać się w 15-30 tys. znaków wraz z przypisami. Natomiast zgłaszany utwór poetycki może mieć dowolną formę artystyczną. "Musi jednak wykazywać wyraźny związek merytoryczny z myślą Jana Pawła II lub jego postacią" - podkreślono w regulaminie.

Prace należy składać osobiście lub pocztą do 30 września w Biurze Organizacji Dni Jana Pawła II przy ul. Kanoniczej 25 w Krakowie. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody pieniężne - od 500 do 3000 zł. Zostaną one wręczone na zakończenie Dni Jana Pawła II 10 listopada, po Mszy św. w katedrze wawelskiej, którą o godz. 16.30 odprawi abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.

Decyzja o organizacji pierwszych Dni Jana Pawła II została podjęta w 2006 r. przez Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. W przedsięwzięciu wzięły udział nie tylko krakowskie uczelnie, ale także szkoły wyższe z województwa małopolskiego. Wydarzenie, które w tym roku potrwa od 7 do 10 listopada, ma upamiętniać św. Jana Pawła II i popularyzować jego dziedzictwo w społeczności akademickiej Krakowa i całej Małopolski. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.dni-jp2.upjp2.edu.pl.