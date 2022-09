Nowy Targ. Historia ludzi, którzy oddali serce miastu  

Prezentacja książki miała miejsce 26 września w nowotarskiej Szkole Muzycznej z udziałem najbliższej rodziny M. Fryźlewicza, który zmarł w 2020 roku. Włodarz miasta jeszcze za swojego życia opublikował pierwszy tom "Galerii Nowotarżan", potem starał się, by ukazała się II część. Książka była w większości gotowa, jednak autor nie doczekał publikacji. W jej dokończenie i wydanie zaangażowali się najbliższa rodzina, przyjaciele i liczni sponsorzy oraz prywatne osoby.

- W książce M. Fryźlewicza znalazły się biogramy osób, które w Nowym Targu przyszły na świat, ale i tych, które Nowy Targ przyjął z otwartym sercem - podkreślała prof. Anna Mlekodaj, prowadząca spotkanie promocyjne wraz z Jakubem Swalarzem z Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Nowym Targu, wydawcą publikacji. Prezentację uświetnili grą na różnych instrumentach uczniowie nowotarskiej Szkoły Muzycznej.

- Ta książka przedstawia historię ludzi, którzy oddali serce temu miastu. Osobiście jest dla mnie encyklopedią wiedzy o ludziach o tym mieście. Śmiało możemy potwierdzić, że człowiek jest ogniwem, które łączy pracę przeszłych i przyszłych pokoleń - zaznaczył prof. Stanisław Hodorowicz. Wieloletni wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego zwrócił uwagę, że w tomie II "Galerii Nowotarżan" znajduje się rozdział o kard. Macharskim. - Odbyliśmy niezliczone rozmowy z kard. Franciszkiem razem z Markiem i jego bratem ks. prał. Andrzejem, nawet na emeryturze kardynała, który związany był bardzo z Nowym Targu. To przecież i jemu zawdzięczamy powstanie Podhalanki - naszej wyższej uczelni, pomimo sprzeciwu ówczesnego premiera Jerzego Buzka - zdradzał kulisy prof. Hodorowicz. Opowiedział też o żarcie prof. Józefa Tischnera. - Pamiętam, jak wychodziłem z Franciszkańskiej 3 i spotkałem tam ks. prof. Tischnera, który zapytał mnie, co tam robiłem. Odpowiedziałem, że rozmawiałem z kard. Franciszkiem. Na co ksiądz profesor rzucił: "No i wiesz, o co mu chodziło?" - śmiał się prof. Hodorowicz. - Oczywiście, kard. Franciszek lubił rozważać różne kwestie i nagle zawieszał głos, trzeba było wiele rzeczy samemu sobie dopowiedzieć - przyznał profesor.

Marcin Ozorowski, prywatnie przyjaciel M. Fryźlewicza, ale także grafik przygotowujący do druku zarówno I, jak i II tom "Galerii Nowotarżan", podkreślił, że publikacja zmarłego burmistrza jest niesamowitą historią i podróżą do przeszłości miasta. Wymienił szczególnie biogram Ludwika Panczakiewicza (zaprojektował główny ołtarz w kościele NSPJ w Nowym Targu z wielkimi rzeźbami apostołów i Jezusa w czasie ostatniej wieczerzy).

W tomie II "Galerii Nowotarżan" odnajdziemy łącznie 38 biogramów, m.in. kapłanów, urzędników, artystów. Jedną z postaci jest oazowicz Kuba Marek, który w 2007 r. zginął pod Mont Blanc.

Burmistrz Fryźlewicz był bratem dwóch kapłanów - ks. prał. Andrzeja Fryźlewicza - kapelana kard. Franciszka Macharskiego i ks. Jana Fryźlewicza, proboszcza z Naprawy. Bracia mieli też siostrę Barbarę. Wszyscy odeszli do Pana w odstępie zaledwie kilku miesięcy.

Za cykl reportaży, które znalazły się w I tomie "Galerii Nowotarżan", a wcześniej były publikowane w "Głosie Serca" - miesięczniku parafii NSPJ w Nowym Targu, M. Fryźlewicz odebrał specjalną nagrodę (bilety lotnicze do Lourdes) w Archidiecezjalnym Konkursie Gazetek Parafialnych im. ks. prał. Tadeusza Juchasa, organizowanym przez redakcję "Gościa Krakowskiego".