100 dni do Szlachetnej Paczki  

Za mniej niż 100 dni odbędzie się Weekend Cudów, czyli moment wręczenia Szlachetnych Paczek najbardziej potrzebującym rodzinom. Z tej okazji na ulicach miast wojewódzkich w całej Polsce odbyła się seria wydarzeń promujących wolontariat programu, bo to od liczby wolontariuszy zależy, jaka będzie skala pomocy w tym roku. Wydarzenie przebiegało pod hasłem: "Odliczamy, pomagamy - bądź wolontariuszem!". Podczas obchodów można było obejrzeć happeningi obrazujące wpływ każdego pojedynczego wolontariusza na życie rodzin w potrzebie, zadać pytania obecnym wolontariuszom programu, a także poznać historie tych, którym pomaga Szlachetna Paczka.

Inicjatywa wciąż potrzebuje ponad 5 tys. chętnych. Pokazy ognia, gry terenowe, bańki mydlane, występy taneczne i wokalne - wtorek w całej Polsce upłynął pod znakiem spotkań i dobrej zabawy, ale przede wszystkim mobilizacji do pomocy. - Jesteśmy wolontariuszami, by nieść mądrą pomoc pani Irenie, która od dawna nie kupuje lekarstw, panu Władysławowi, który po poważnej operacji na spacer wychodzi na balkon i tęskni za rozmowami z sąsiadami, czy Marcelinie, pierwszoklasistce, która mówi: "Nic ze mnie nie będzie", i innym potrzebującym - mówi Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia "Wiosna", które odpowiada za organizację Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości.

By zostać wolontariuszem, wystarczy wejść na stronę www.superw.pl i wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy. - Jeżeli chcesz stać się sprawczą osobą, mającą realny wpływ na zmianę życia ludzi ze swojego najbliższego otoczenia, dołącz do nas! - zachęca J. Sadzik.

Wesprzeć jako wolontariusz można także Akademię Przyszłości, czyli program, który wspiera dzieci z niskim poczuciem własnej wartości. By pomóc dzieciom w budowaniu wiary w siebie, potrzeba jeszcze ponad 1,5 tys. osób. Szlachetna Paczka funkcjonuje przez cały rok i każdy może pomóc bliźniemu, któremu zabrakło szczęścia. Dzięki wpłatom inicjatywa dociera do nowych potrzebujących rodzin, często w rejony, do których nie trafia nikt inny. Szczegółowe informacje o akcji dostępne są na stronie www.szlachetnapaczka.pl.