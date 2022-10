Miesiąc Papieski w Wadowicach  

Oferta skierowana jest przede wszystkim do mieszkańców Małopolski, z której pochodził papież Polak i której patronem jest on od 2020 r. Projekt "Miesiąc Papieski" to szczególna propozycja dla grup zorganizowanych, parafialnych oraz do stowarzyszeń i organizacji odpowiedzialnych za dziedzictwo św. Jana Pawła II w Małopolsce. "Grupy takie, oprócz specjalnej oferty na zwiedzanie wystawy stałej, w cenie biletu wstępu do muzeum mogą również zamówić projekcję wartościowego filmu. W celu uzyskania informacji o liście dostępnych tytułów, jak też możliwości zorganizowania przez muzeum pokazu filmowego, niezbędne jest wcześniejsze zgłoszenie przez grupę drogą mailową na adres edukacja@domjp2.pl" - poinformowano na stronie muzeum.

Dodatkowo przez cały październik osoby urodzone lub mieszkające na terenie województwa małopolskiego, a także grupy parafialne działające przy małopolskich parafiach oraz stowarzyszenia i organizacje mające siedzibę w województwie, których działalność statutowa ma na celu upamiętnianie dziedzictwa Karola Wojtyły, mogą zakupić specjalny bilet wstępu do muzeum w atrakcyjnej cenie.

Organizatorzy "Miesiąca Papieskiego" zachęcają też do korzystania z bogatej oferty edukacyjnej w formie warsztatów muzealnych, na które obowiązuje oddzielny cennik. Propozycje tematów warsztatów muzealnych dostępne są w zakładce warsztaty na stronie internetowej placówki.

Ksiądz Łukasz Piórkowski, dyrektor wadowickiego Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II, ma nadzieję, że inicjatywa przyczyni się do budowania tożsamości i wspólnoty Małopolan, świadomej odpowiedzialności za pamięć i dziedzictwo św. Jana Pawła II. - Pragniemy przypomnieć, że papież Polak uczy pewnego sposobu życia w bliskości i relacji z drugim człowiekiem. Wydaje się to bardzo istotne, by w otaczającej nas kryzysowej rzeczywistości odkrywać, że bycie razem i wspólne poszukiwanie rozwiązań to strategia, która sprawdza się w życiu społecznym, prywatnym, jak i duchowym - podkreśla kapłan.

Zakup promocyjnych biletów możliwy poprzez www.bilety.domjp2.pl lub na miejscu w kasach biletowych, pod warunkiem dostępności wolnych miejsc. Więcej informacji na temat "Miesiąca Papieskiego" można uzyskać telefonicznie pod numerami 33 823 35 65 i 33 823 26 62 bądź pod adresem: rezerwacja@domjp2.pl.

Projekt objęli patronatem honorowym abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, oraz Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego. "Gość Niedzielny" jest patronem medialnym wydarzenia.

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II działa po rozbudowie od 2014 r. Jest zlokalizowane w kamienicy przy ul. Kościelnej 7 w Wadowicach, gdzie 18 maja 1920 r. urodził się Karol Wojtyła. Multimedialna wystawa placówki ukazuje osobę papieża Polaka, jego naukę i przesłanie.