Podhale-Częstochowa. Amazonki piszą do papieża Franciszka  

Obecnie w Polsce średnio 50 kobiet dziennie dowiaduje się, że ma raka piersi. Rocznie na tę chorobę umiera ok. 6 tys. Polek. Krystyna Wechman z Federacji Stowarzyszeń "Amazonki" i Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych zwraca uwagę na zmniejszającą się liczbę kobiet zgłaszających się na badania przesiewowe. - Mimo zwiększenia społecznej świadomości w zakresie profilaktyki antynowotworowej epidemia koronawirusa przyczyniła się do zmniejszenia wykonywania badań kontrolnych przez kobiety - zaznacza K. Wechman.

Specjalny list do uczestniczek pielgrzymki przesłała pierwsza dama RP Agata Kornnhauser-Duda, która jest Ambasadorką Kobiet z Rakiem Piersi w Polsce. Podziękowała im za propagowanie wiedzy o zapobieganiu nowotworom, a także o potrzebie i możliwości skutecznego leczenia tego rodzaju chorób.

Pielgrzymka odbywała się pod hasłem: "Matko, prosimy Cię o pokój!". W wystosowanym do papieża Franciszka telegramie amazonki zapewniły Ojca Świętego o ofiarowaniu modlitwy i cierpienia w intencji pokoju.

Na początku 2021 r. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że rak piersi u kobiet jest obecnie najczęściej diagnozowanym nowotworem na świecie. Wyprzedził nawet raka płuc. Według szacunków WHO, co roku nowotwór piersi rozpoznaje się u ok. 12 proc. kobiet na świecie. W Polsce raka piersi diagnozuje się u 19 tys. kobiet, co oznacza, że codziennie ponad 50 Polek dowiaduje się o chorobie, a 15 każdego dnia umiera.