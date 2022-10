Kraków. Nie żyje aktor Edward Dobrzański  

O jego śmierci poinformował Dariusz Domański, krakowski znawca teatru, przyjaciel zmarłego aktora. - Był ponad pół wieku w zespole Starego Teatru. W latach 50. i 60. XX wieku był filarem tej sceny, grając główne role m.in. w inscenizacjach Władysława Krzemińskiego, Zdzisława Mrożewskiego. Haliny Gryglaszewskiej i Aleksandra Bardiniego - przypomina D. Domański - Z lat 60., gdy byłem dziecięcym aktorem w Starym Teatrze pamiętam go jako aktora w starym stylu, choć stary wtedy jeszcze nie był i życzliwego człowieka. Opowiadał mi, że jako młodziutki aktor rzemiosła uczył się na scenie obok wielkich mistrzów tego rzemiosła: Ludwika Solskiego i Antoniego Fertnera. Potem sam z wielkim powodzeniem uczył adeptów sztuki scenicznej - dodaje dr Jerzy Bukowski, filozof.

Z pod pedagogicznej ręki prof. Dobrzańskiego, w PWST, gdzie pracował także pół wieku i w latach 1968 - 1987 był dziekanem Wydziału Aktorskiego PWST, wyszło wielu późniejszych mistrzów scen polskich m.in. Marek Walczewski, Anna Seniuk, Grażyna Barszczewska, Jan Nowicki, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Jerzy Trela, Anna Dymna, Wojciech Pszoniak, Olgierd Łukaszewicz, Ewa Kasprzyk, Jerzy Stuhr, Bogusław Linda, Dorota Segda i Marta Bizoń. - Miał naturalny dar pedagogiczny. Oddziaływał przykładem i perswazją; nigdy krzykiem. Kiedyś powiedział do mnie żartem: "Kształciłem konkurencję, ale dziś nie żałuję. Ktoś to musiał robić". Prof. Dobrzański uczył znakomicie. Pomagało mu w tym nie tylko doświadczenie aktorskie, lecz także piękny charakter, kultura osobista na wysokim poziomie i miłość do swych uczniów, która była odwzajemniana. Ewa Kasprzyk powiedziała mi dziś na wieść o jego śmierci, że tylko jemu zawdzięcza, że została aktorką - mówi D. Domański. Wielokrotnie o tym, że był ich mistrzem, wspominali m.in. Anna Seniuk, Wojciech Pszoniak i Jerzy Trela. Przyznawali, że wspierał ich także już po ukończeniu szkoły, gdy grali razem w Starym Teatrze. J. Trela wspominał, że gdy został rektorem PWST, to prof. Dobrzański jako prorektor, uczył go w praktyce prowadzenia uczelni.

E. Dobrzański urodził się 22 kwietnia 1929 r. w Jasieniu koło Brzeska. W 1949 r. dostał się i na Wydział Prawny Uniwersytetu Jagiellońskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Aktorskiej. Wybrał aktorstwo. Studia ukończył w 1953 r. - Jego rocznik był niezwykły. Razem z nim studiowali znakomici później: Zbigniew Cybulski, Leszek Herdegen, Kalina Jędrusik, Tadeusz Jurasz, Bogumił Kobiela i Tadeusz Śliwiak, nie tylko aktor lecz także wybitny poeta; wiersze, publikowane przez Wydawnictwo Literackie, pisał zresztą także Herdegen - wylicza D. Domański.