10 lat muzycznej i duchowej przygody  

Dawni i obecni członkowie chóru śpiewali najpierw trakcie Mszy św., a następnie zaprezentowali się w wyjątkowym koncercie. Przybyli mogli usłyszeć m.in. utwory: "O, Tajemniczy Płomieniu", "Salve Mater" czy "O, Pani, ufność nasza". Dyrygowali s. Wanda Putyra i Maciej Rutkowski. - Dziś świętujemy 10-lecie naszego chóru, przez którego szeregi przewinęło się już ponad 300 uczniów. To wielka radość i chcemy za te wspólne lata śpiewania, podróży i przyjaźni podziękować Bogu - powiedziała s. Putyra.

Jak dodała, w niedzielę wieczorem na występie spotkały się trzy pokolenia. - Jesteśmy my, dyrygenci, pokolenie osób, które już nie są uczniami, ale czasem przychodzą do nas gościnnie zaśpiewać, oraz obecni członkowie chóru - wyjaśniła.

Chór bierze udział w uroczystości szkolnych i kościelnych. - Wykonuje głównie muzykę sakralną a cappella bądź z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego. Chór prowadzi działalność koncertową w kraju i za granicą. Jego aktualny skład liczy ok. 35 członków - opisała s. Putyra.

Członkowie chóru podkreślają, że jest on dla nich drogą zarówno muzycznego, jak i duchowego rozwoju. - Śpiewanie o Bogu niewątpliwe kształtuje. Te pieśni umożliwiają rozwinięcie tak techniki wokalnej, jak i wewnętrznego życia przy Bogu. To przeniosło się na inne dziedziny mojego życia. Bardzo miło wspominam ten czas występów, z których zostały wyjątkowe przyjaźnie. A śpiew jest obecny ze mną do dziś - przyznała Julia Jarczyk.

Do najważniejszych osiągnięć Chóru Szkół Sióstr Prezentek w Krakowie należy śpiew podczas wizyty papieża Franciszka w kościele św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Krakowie podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. oraz koncert dla prezydentów Polski i Węgier podczas Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Veszprém w 2018 roku.