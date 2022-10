Kraków. Medale dla profesorów  

Zasługi odznaczonych przedstawili Rafał Komarewicz, przewodniczący RMK, oraz prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski. - Urodzony w 1936 roku w Krakowie całe swoje życie związał z naszym miastem. Wybitny fizyk, wykładowca wielu pokoleń absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, znamienity członek Polskiej Akademii Nauk, a przede wszystkim wieloletni prezes Polskiej Akademii Umiejętności. Przez lata pracy naukowej zdobył i przeanalizował dla przyszłych pokoleń wiedzę, która jest dziś podstawą nauki przyszłych młodych fizyków - wspomniał o prof. Białasie R. Komarewicz. Chwalił także prof. Purchlę. - Prof. Jacek Purchla to człowiek renesansu: wybitny historyk sztuki, krakowianista, ekonomista, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki, członek Polskiej Akademii Umiejętności, prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa - wyliczał przewodniczący RMK. - Pańska konsekwentna i aktywna działalność zasługują na najwyższe uznanie. Przez wiele lat pracy stworzył pan wspaniałe dzieło. To pański głos występował i liczył się nie raz w rozmowach z władzami centralnymi i samorządem. To dzięki panu i pańskiemu zaangażowaniu mamy w Krakowie liczne instytucje kulturalne i historyczne - dodał R. Komarewicz.

Obydwaj profesorowie dziękowali za wyróżnienie. - Kraków mnie uformował i od zawsze fascynował, czemu dawałem i daję świadectwo w moich publikacjach już od ponad 45 lat. Od dawna absorbuje mnie pytanie nie tylko,jak zrozumieć, ale też jak opowiedzieć Kraków krakowianom, odkrywając przed nimi często ukryte wartości i znaczenia tego miasta. A równocześnie jak opowiedzieć Kraków światu, w interakcji z którym dzisiaj tak szybko się zmieniamy i zmienia się też nasze miasto - powiedział prof. Purchla.

Medal Cracoviae Merenti, obok Honorowego Obywatelstwa Miasta Krakowa, jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym od 1992 r. za zasługi dla miasta.