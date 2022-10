Matka Boża Ludźmierska została patronką powiatu nowotarskiego  

Decyzję Rady Powiatu Nowotarskiego zaakceptowała Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy Stolicy Apostolskiej, która uznała Matkę Bożą Ludźmierską Królową Podhala patronką powiatu nowotarskiego. W sprawę zaangażował się także metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

- Od XV wieku trwa na szeroko pojętym Podhalu oraz w sąsiadujących z nim regionach etnograficznych (Spisz, Orawa, Gorce i Pieniny) kult Matki Bożej Ludźmierskiej. Umocowany na stałe w kulturze, przenika jej różne sfery zarówno w literaturze (powieści, legendy, opowiadania, poezje), muzyce (pieśni, oratoria, nieszpory), malarstwie (przepiękne malarstwo na szkle), jak też w budownictwie, wzornictwie i sztukach scenicznych. Odpusty ku Jej czci, uroczystości kościelne, dni, które są uczczeniem ważnych historycznych wydarzeń obrazują jak bardzo lud góralski związany jest z Ludźmierzem, Kościołem, z jaką nadzieją i miłością wędruje utartym przez potomnych szlakiem - tłumaczył Tadeusz Rafacz, przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego.

Starosta nowotarski Krzysztof Faber przypomniał, że jedno z największych współczesnych wydarzeń dla Podhala związane jest z Ludźmierzem i 1963 r. - Wtedy to wielotysięczna rzesza pielgrzymów była świadkiem koronacji Figury Ludźmierskiej przez ks. kard. Stefana Wyszyńskiego i biskupa Karola Wojtyłę. Górale klęczeli u stóp Matki Bożej, a Ona wyznaczała swym berłem namiestnika Chrystusowego – mówił Krzysztof Faber.

W uzasadnieniu swojej decyzji radni z powiatu nowotarskiego wspominają także rok 1979 r. "Niezapomniany rok 1979 – rok wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na nowotarskim lotnisku. Spotkanie ludu Podhala, Spisza, Orawy, Gorców i Pienin oraz całej Polski z papieżem – cudowne, dające siłę i nadzieję, wyzwalające z lęków i obaw, dające moc trwania w dobru i oddychanie wolnością. Spotkanie uśmiechniętej Matki Bożej Ludźmierskiej z Jej wiernym czcicielem. Szli ku sobie szczęśliwi, na oczach miliona ludzi, którzy mogli zobaczyć i zrozumieć zwycięstwo miłości" – czytamy w uzasadnieniu decyzji o ustanowieniu Matki Bożej Ludźmierskiej patronką powiatu nowotarskiego. Samorządowcy odwołują się także do 1997 r., do modlitwy różańcowej poprowadzonej z Ludźmierza na cały świat przez Jana Pawła II.

Emblematy i wzory maryjne widnieją już w herbie powiatu nowotarskiego (berło w kształcie berła Matki Bożej Ludźmierskiej) od roku 2000, a także w herbie gminy Nowy Targ (figura Matki Bożej Ludźmierskiej) od roku 2014.

W uroczystej sesji wzięli udział niemal wszyscy przedstawiciele samorządów z terenu powiatu nowotarskiego, ale także tatrzańskiego na czele ze starostą Piotrem Bąkiem. Przybyli również samorządowcy z powiatu limanowskiego. Obecny był wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński i prof. Stanisław Hodorowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Po uroczystej sesji Rady Powiatu Nowotarskiego radni i zaproszeni goście wzięli udział w Mszy św. w bazylice ludźmierskiej. Eucharystii przewodniczył abp Marek Jędraszewski wraz z duchownymi reprezentującymi podhalańskie parafie. Wszystkich pozdrowił ks. kustosz Jerzy Filek. Modlitwę uświetniły delegacje z pocztami sztandarowymi Solidarności, szkół z terenu powiatu nowotarskiego, Związku Podhalan, Rycerzy Kolumba, flisaków pienińskich i sztandarem powiatu nowotarskiego.

W czasie homilii abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę, że wszyscy, którzy "słuchają słowa Bożego i zachowują je" mają szczególny Maryjny rys i są bliscy Jezusowi w wymiarze duchowym. Co więcej, prawda o podobieństwie do Maryi - poprzez słuchanie i rozważanie Słowa Bożego oraz poprzez bliskość losów ludu Bożego na skutek dawanego świadectwa o swej wierze - odnosi się także do mieszkańców Podhala, zwłaszcza wtedy, gdy odmawiają różaniec. Historycznym i wzruszającym wydarzeniem arcybiskup nazwał z kolei ogłoszenie Matki Bożej Ludźmierskiej - Gaździny Podhala patronką Powiatu Nowotarskiego. Zaznaczył, że powiatowi przekazana została władza w postaci berła Królowej Podhala. - Pani Ludźmierska staje się Panią Serc ludzi tu mieszkających, także w wymiarze ich rzeczywistości świeckiej i doczesnej po to, aby ci którzy dźwigają i będą na swoich barkach dźwigać odpowiedzialność za życie samorządowe tej ziemi, podejmowali ten rys humanizmu chrześcijańskiego - mówił metropolita krakowski podkreślając, że właściwie rozumiana władza jest służbą na rzecz lokalnej społeczności.

Na zakończenie samorządowcy wraz z duchownymi udali się do Maryjnego Ogrodu Różańcowego, gdzie przy figurze św. Jana Pawła II uczestniczyli w krótkiej modlitwie i złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili symboliczne znicze. Był też czas na pamiątkowe zdjęcie. Wspólne świętowanie dopełni uroczysty obiad w jednej z nowotarskich restauracji.