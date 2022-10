Nabożeństwu w sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. Zwracając się do uczestników pielgrzymki Apostolatu Margaretka podkreślił, że kapłani potrzebują ich wsparcia. Zaznaczył, że na potrzebę takiej modlitwy bardzo wyczulony był św. Jan Paweł II, który może być zarówno patronem apostolatu, jak i wzorem rozmodlonego kapłana. Wieloletni papieski sekretarz zachęcał do adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji świętości duchownych.

Następnie pielgrzymi przeszli w procesji różańcowej do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie świadectwo wygłosiła Louise Ward - założycielka Apostolatu Margaretka. - Ruch Margaretka zrodził się z wielkiej miłości i czułości Boga. Chrystus daje Wam, kapłanom, taką władzę, jakiej nie ma żaden król ani władca na tym świecie, żeby móc Go czynić zmartwychwstałym w Eucharystii i przebaczać nasze grzechy. Wierzcie mi, Wasze powołanie jest piękne - przekonywała.

Eucharystię dla pielgrzymów sprawował bp Jan Zając. W homilii zwrócił uwagę, że Matka Boża była pierwszą, która troszczyła się o apostołów, dlatego jest wzorem duchowości dla Apostolatu Margaretka. Honorowy kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia wskazał też na św. s. Faustynę, która jest wzorem wspólnoty modlitwy za kapłanów. - Wasza modlitwa wielu kapłanów umocniła, podniosła z upadków, pomogła wypełniać Boże plany mimo trudności, oskarżeń i ludzkich słabości - mówił bp Jan Zając.

Na zakończenie Mszy św. osoby które zdecydowały się otoczyć modlitwą bp. Jana Zająca wręczyły mu margaretkę.

VII Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolatu Margaretka zakończyła się Koronką do Bożego Miłosierdzia odmawianą w Godzinie Miłosierdzia.

Apostolat Margaretka to ruch osób modlących się za kapłanów, który powstał w Kanadzie w 1981 roku. Jego podstawową komórką jest tzw. margaretka. Jest to grupa modlitewna w intencji konkretnego kapłana, która swą nazwę zaczerpnęła od nazwy kwiatu. Siedem płatków reprezentuje siedem osób, które zobowiązały się do modlitwy za wybranego księdza - każda w jednym dniu tygodnia.