Przesłanie Królowej Pokoju w kinach  

Historia objawień w Medjugorie rozpoczęła się nieco ponad 40 lat temu. W małej, ukrytej pośród gór wiosce w Bośni zdarzyło się coś, co Kościół próbuje do tej pory zrozumieć. - 24 czerwca 1981 roku grupa nastolatków miała doświadczyć mistycznego spotkania z Matką Bożą. Objawienia, jak twierdzili, miały się wielokrotnie powtarzać. Ten film ma na celu przybliżenie przesłania tego miejsca i jest to moim zdaniem obowiązkowa pozycja dla każdego, komu bliskie są objawienia maryjne - mówi Przemysław Wręźlewicz, dyrektor Rafael Film.

Kiedy o wydarzeniach w Medjugorie zrobiło się głośno, komunistyczne władze Jugosławii zaczęły prześladować widzących. Nawet sam Kościół przyjął wtedy postawę bardzo sceptyczną. - Wieść o przesłaniu Maryi z Medjugorie, która przedstawiła się widzącym jako Królowa Pokoju, powoli jednak ogarniała cały świat. Na miejsce zdarzenia zaczęli przybywać pielgrzymi. Każdego roku było ich coraz więcej, dochodząc obecnie do około 3 mln rocznie - opisuje Wręźlewicz.

Dziś Watykan stoi na stanowisku, że choć na ostateczne decyzje w sprawie objawień jeszcze za wcześnie, to Medjugorie jest pełnoprawnym miejscem kultu. W filmie twórcy w barwny sposób opisują historię wydarzeń z małej bośniackiej wioski oraz skrupulatnie analizują ewoluujący stosunek Kościoła do nich. - Trzeba im przyznać, że robią to w sposób uczciwy i przejrzysty. Pokazują stan obecny i nie mają zamiaru nikogo przekonywać, że objawienia z Medjugorie są przesądzone. Niemniej jednak ukazują w wyjątkowy sposób duchowość tego miejsca oraz poruszające świadectwa, które stanowią drugą część filmu - ocenia Wręźlewicz.

Świadectwa, które wieńczą dzieło, naprawdę mogą poruszyć serca. - Są głębokie, bardzo osobiste i rzeczywiście mogą inspirować do rozwoju duchowego i zadania sobie pytań o sens istnienia czy wiary w Boga - zaznacza dyrektor Rafael Film.

Wśród bohaterów filmu wymienić można Jakova Čolo, który jest najmłodszym z grupy dzieci, które widziały Maryję. W dodatku można także usłyszeć świadectwo nawrócenia Tamary Falcó, markizy Griñón, która zmieniła swoje życie przez proste ćwiczenie, stanowiące jeden z tzw. pięciu kamieni Medjugorie, czyli czytanie Pisma Świętego.

Dyrektor Rafael Film zachęca, wybrać się do kina na "Medjugorie". - Osoby, które odwiedziły Medjugorie, często trafiły tam przez przypadek, były wielokrotnie namawiane do uczestnictwa w pielgrzymce bądź też był to dla nich gest rozpaczy i bezradności. Jednak tam na miejscu doświadczyły niezwykłej obecności i działania Boga poprzez Maryję. Mamy nadzieję, że film "Medjugorie" będzie przedsionkiem tego odczucia dla wszystkich, którzy go obejrzą w kinach - podsumowuje.

Szczegółowe informacje o filmie dostępne są na stronie www.rafaelfilm.pl.