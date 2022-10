Uroczystej Mszy św., która była najważniejszym punktem Dnia Wspólnoty Grup Apostolskich RAM Archidiecezji Krakowskiej, przewodniczył bp Robert Chrząszcz.

W homilii nawiązał on do dzisiejszej Ewangelii, w której słyszymy słowa Jezusa mówiącego, że "Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych". Jak stwierdził, wielka jest siła świadectwa (czyli przyznania się do Chrystusa), będącego zadaniem czekającym na wszystkich przyjmujących błogosławieństwo do posługi animatora i moderatora RAM. Częścią tego świadectwa jest zaś krzyż, który otrzymuje każdy z animatorów i moderatorów, i który ma zawisnąć na jego szyi.

- Jeśli taka będzie wasza postawa, jeśli będziemy przy Nim trwać, to możecie być pewni, że przyjdzie taki moment, gdy usłyszymy: "To jest mój uczeń, to jest moja apostołka. To ona, znam ją, była wierna". Będzie to dla nas wielkie wyróżnienie - mówił bp Chrząszcz, dodając, że jeśli Chrystus wyprze się nas przed Ojcem, to nie będzie to odwet za naszą postawę, ale raczej sprawiedliwa konsekwencja naszych wyborów.

Bp Chrząszcz zachęcał też, by spojrzeć na obraz Jezusa Miłosiernego i zastanowić się do czego On nas dzisiaj wzywa oraz co by było dzisiaj, gdyby Jezus zażądał od nas namalowania swego portretu. - Bylibyście w stanie namalować ten obraz? Raczej nie wszyscy potrafiliby namalować go na płótnie, natomiast pewnie wszyscy mogą odmalować obraz w duszy i w pamięci. Ja jednak chciałbym was zachęcić, abyście malowali obraz Jezusa Miłosiernego nie na płótnie i nie w duszy, ale w świecie - swoją postawą, swoim myśleniem, swoim świadectwem - podpowiadał bp Robert Chrząszcz. Wskazał także, iż wspaniałą odpowiedzią Boga dla tworzących współczesną cywilizację obrazu jest właśnie obraz Jezusa Miłosiernego z wymownym napisem "Jezu, ufam Tobie". Zawiera bowiem w sobie i obraz i słowo. - Wy, jako moderatorzy, animatorzy, bądźcie malarzami obrazu w świecie, w którym przychodzi nam żyć. Bądźcie głosicielami i apostołami Bożego miłosierdzia, a w chwilach, gdy przyjdą trudy, wołajcie z głębi serca: "Jezu, ufam Tobie" - prosił bp Chrząszcz.