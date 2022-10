W homilii metropolita krakowski zwrócił uwagę na pierwszy obrzęd poświęcenia świątyni - pokropienie wodą święconą kościoła i wiernych. Podkreślił, że wierzący są żywym Kościołem, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, a fundamentem Apostołowie i ich wyznanie wiary. W tym kontekście wskazał na relikwie św. Maksymiliana Marii Kolbego, które mają stać się fundamentem ołtarza w nowo poświęconej świątyni. Zaznaczył, że znamienne jest także to, że kościół w Prusach konsekrowany jest w przededniu 44. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na stolicę Piotrową, a ówczesny biskup krakowski stał u początków parafii. Z kolei jako papież poświęcił kamień węgielny pod budowę świątyni.

Arcybiskup mówił także, że mieszkańcy miejscowości potrafili uwierzyć, że można i trzeba budować Panu Bogu tę świątynię, na przekór wszystkiemu, i że Pan Bóg będzie temu dziełu błogosławił. - Uwierzyliście sercem ufnym, a równocześnie ofiarnym - mówił metropolita. - Dziękuję Bogu za waszą wiarę, za wasze nadzieje, za waszą miłość do Tego, który do końca nas umiłował, i za waszą miłość do braci - dodał.

Metropolita zwrócił również uwagę, że gromadzący się w świątyni lud jest znakiem nadziei na zwycięstwo Kościoła w czasach trudnych. Zachęcał, by wierni gromadzili się często w kościele na wspólnej modlitwie, by wypraszali potrzebne łaski dla swoich dzieci i przyszłych pokoleń.