W kościołach w Orawce i Trybszu odbyły się koncerty organowe w ramach festiwalu Muzyka Zaklęta w Drewnie. Wystąpił na nich węgierski artysta Árpád Pálmai, który jest nauczycielem muzyki i chórmistrzem franciszkańskiego Gimnazjum Temesvári Pelbárt w Ostrzyhomiu. Jest także organistą w kościele franciszkanów.

W kościele w Orawce koncert był połączony z prezentacją poezji orawskich twórców. Utwory poświęcone były papieżowi Janowi Pawłowi II. - Mamy nadzieję, że w tak pięknym i unikatowym wnętrzu naszego kościoła jest z nami wielki Jan Paweł II, który umiłował także sztukę. Pamiętajmy, że pójście jego śladami nie jest trudne - mówił ks. proboszcz Wojciech Mozdyniewicz. Wydarzenie było organizowane przez Małopolską Organizację Turystyczną wspólnie z Konsulatem Generalnym Węgier w Krakowie. Tibor Gerencsér, węgierski konsul generalny z Krakowa, był jednym z gości Dnia Papieskiego w Orawce. Obecny był także wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak.

Wiersze o Orawie zaprezentowały dzieci ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Szczechowicza w Orawce, utwory o o Janie Pawle II przedstawili: Jan Świdroń, Zbigniew Tlałka, Krzysztof Kokot. Zaś fragmenty poematu Jana Pawła II "Myśląc Ojczyzna" przypomniał Piotr Męderak.

Kościół św. Jana Chrzciciela w Orawce to jedyny do dzisiaj zachowany i najstarszy drewniany parafialny kościół Górnej Orawy, którego wnętrze zdobią malowidła ścienne z XVII i XVIII w. Jest zabytkiem uznanym za pomnik historii. Kościół stanowi perełkę Szlaku Architektury Drewnianej. Został również zgłoszony do wpisania na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.