Kraków. Nowy rok akademicki Uniwersytetu Papieskiego  

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II zainaugurował dziś nowy rok akademicki. To 68. samodzielny rok akademicki tej uczelni. Naukę rozpoczęło tu 1000 nowych studentów.

Uniwersytet Papieski wywodzi się z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, usuniętego w 1954 r. przez władze komunistyczne ze struktur UJ. Nawiązując do źródeł, UPJP2 przypomina więc, że to już 625. rok akademicki studiów teologicznych.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach. O zadaniach uniwersytetu mówił kard. Stanisław Dziwisz. - Zadaniem uniwersytetu jest pomóc zrozumieć sekret życia i stać się jego mądrymi posiadaczami. Nie chodzi zatem tylko o wiedzę. Nie chodzi o sprawne, pragmatyczne używanie i posługiwanie się życiem. Na uniwersytecie chodzi o sztukę życia mądrego, o życie pojęte jako dar - powiedział metropolita senior. - Współczesny uniwersytet wezwany jest przez Boga, aby bronić życia. Bronić życia to znaczy wskazywać na jego godność i nienaruszalność od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci - dodał kardynał.

Hierarcha wspomniał, że święty patron Uniwersytetu Papieskiego był wielkim obrońcą życia, a jednocześnie "człowiekiem akademii, wybitnym intelektualistą". - Piękno życia Karola Wojtyły to także piękno jego intelektualnej walki o poznanie prawdy. Współczesny uniwersytet wezwany jest również do obrony tego zasadniczego wymiaru życia, jakim jest prawda. Nie zrobi tego, jeśli tej prawdy nie ukocha - dla niej samej. W obliczu tych, którzy w prawdę nie wierzą, odrzucają ją, spiskują przeciw niej, manipulują nią, lekceważą albo w ogóle po prostu żyją bez niej każdy uniwersytet ma pokazać jej piękno i praktyczną wartość. Uniwersytet kościelny jest do tego zobowiązany jeszcze bardziej - wszak Chrystus, któremu służy, sam siebie nazwał Prawdą - zaznaczył kard. Dziwisz.

Dalsza część uroczystości inauguracyjnych odbyła się w sali konferencyjnej Centrum Jana Pawła II. Rektor uczelni ks. prof. Robert Tyrała przypomniał, że obecnie prowadzi się tu kształcenie na 17 kierunkach, badania naukowe zaś w ramach 7 dyscyplin. Dodał, że w rozpoczętym roku akademickim uczelnia ma 1000 nowych studentów. Ich reprezentanci złożyli ślubowanie.

Wykład inauguracyjny "Jana Pawła II dialogi z kulturą" wygłosił ks. dr Paweł Ptasznik, przewodniczący Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II w Rzymie.