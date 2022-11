Oprócz osób ze świata nauki, które od lat zajmują się tematyką m.in. duchowości rodziny, etyki czy teologii ciała, do udziału w nim zostały zaproszone także młode małżeństwa oraz pary przygotowujące się do ślubu. - Wszystko po to, by byli oni ambasadorami kongresu, docierając z otrzymaną wiedzą do swoich środowisk. Chcemy, by każdy usłyszał, że sakrament otwiera przed małżonkami wspaniałą perspektywę - mówi ks. Paweł Gałuszka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej.

I Międzynarodowy Kongres dla Małżeństwa i Rodziny odbył się w Krakowie w 2018 r., w związku z 50. rocznicą podpisania przez papieża Pawła VI encykliki "Humanie vitae". Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a wśród uczestników nie brakowało gorących dyskusji i pytań wymagających szukania najtrudniejszych odpowiedzi (dotyczących chociażby antykoncepcji i etyki życia małżeńskiego), pomagających wychodzić naprzeciw problemom i potrzebom rodzin. Teraz trzeba było pójść o krok dalej i w centrum zainteresowania postawić pary przeżywające czas narzeczeństwa oraz małżeństwa z kilkuletnim stażem.

- Chcąc mówić o dojrzałym społeczeństwie, spójrzmy najpierw na rodzinę z różnych perspektyw. Dopiero wtedy zrozumiemy rzeczywistość, w której muszą się dziś odnaleźć młodzi ludzie. W konsekwencji zobaczymy, co może im zaoferować Kościół i jak budowanie rodziny widzi Bóg. Co ważne, do dyskusji zaprosiliśmy liderów grup, wspólnot czy instytucji pracujących z rodzinami, jak również osoby związane ze środowiskiem naukowym i akademickim z Polski i zagranicy - tłumaczy ks. Gałuszka. - Jesteśmy w takim momencie historii, w którym musimy jasno powiedzieć, że zdrowa rodzina jest oparciem dla społeczeństwa i podstawą rozwoju każdego człowieka. Sęk w tym, że obecnie jest ona rozchwiana jak chyba jeszcze nigdy wcześniej, dlatego chcemy na nowo pokazać jej piękno - podkreśla prof. Michał Gierycz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, współorganizatora kongresu, należący do rady programowej wydarzenia. Jego zdaniem, w zderzeniu ze sprawami, którymi żyjemy od wielu miesięcy, nie jest to temat zastępczy, ale pierwszorzędny (i to dla całej Europy), bo problemy współczesnego świata trzeba odnieść do małżeństwa i rodziny.

Zapisy do udziału w kongresie trwają do 6 listopada. Szczegółowe informacje można znaleźć się na www.kongresrodzin.pl.