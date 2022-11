By skuteczniej ewangelizować  

Wydarzenie odbędzie się w Domus Mater w Krakowie i ma zintegrować środowiska modlitewne i ewangelizacyjne archidiecezji krakowskiej. - Jezus wyraźnie wskazał drogę rozwoju i wzrostu Kościoła. Idąc za Jego słowem, spotkamy się w gronie liderów, którzy na co dzień animują wspólnoty Kościoła naszej archidiecezji - zapowiada ks. Mariusz Susek, przewodniczący Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej, organizatora spotkania.

Liderzy wspólnot, ruchów i stowarzyszeń chcą więc - podczas wspólnej modlitwy - usłyszeć to, co Bóg mówi do Kościoła krakowskiego oraz poszukać odpowiedzi na pytania o skuteczne głoszenie Dobrej Nowiny w dzisiejszych czasach. - Ufając słowom Jezusa, chcemy widzieć, jak "świat Go poznaje" dzięki temu, że wspólnoty Kościoła realizują wielki nakaz misyjny i robią to właśnie tak, jak Jezus zaplanował - tłumaczy Wojciech Kurzyński, organizator wydarzenia.

W programie zaplanowany został także czas na prezentację wspólnot i wymianę doświadczeń. - Spotkania osób, które pragną wzrostu Kościoła, są zawsze niezwykłymi wydarzeniami. Za każdym razem pojawiają się nowe pomysły i nowe możliwości. To naprawdę wspaniałe widzieć, jak dużo szans się rodzi w momencie, gdy wspólnie stajemy przed Bogiem. Pewne jest to, że ma On plan dla Kościoła krakowskiego. Wsłuchajmy się więc - zachęca Andrzej Sobczyk ze Stowarzyszenia "Rafael".

Spotkanie "Skuteczna ewangelizacja" ma charakter otwarty, choć ze względu na potrzebę integracji środowisk liczba przedstawicieli danej wspólnoty została ograniczona do dwóch osób. Organizatorzy zapraszają zarówno osoby świeckie, jak i duchowne.

Pełny plan spotkania, które obędzie się 26 listopada, oraz możliwość zapisu dostępne są na stronie www.ne.diecezja.pl.