Podejrzany został przewieziony do komendy policji. Do zatrzymania doszło, gdy mężczyzna szedł ulicą. Znajdujący się tam policjant zauważył, że odpowiada on rysopisowi poszukiwanego napastnika. Po zatrzymaniu okazało się, że to on kilka godzin wcześniej zaatakował kierowcę bp. Roberta Chrząszcza.

Przypomnijmy. Kierowca bp. Chrząszcza został kilkakrotnie zaatakowany ostrym narzędziem i w stanie poważnym został przetransportowany do szpitala. Do zdarzenia doszło w niedzielę podczas wizytacji biskupiej parafii św. Franciszka z Asyżu w Myślenicach.