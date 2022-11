Centrum "Nie lękajcie się!" przyjazne rodzinom z dziećmi  

Plebiscyt ma prezentować, promować oraz doprowadzić do zwiększenie na terenie Krakowa liczby miejsc, które zapewniają komfortowe warunki pobytu rodziców z dziećmi w różnym wieku. Zgłoszone wnioski rozpatruje specjalnie do tego powołana komisja, która przeprowadza wizję lokalną pod kątem udogodnień dla rodzin, zarówno architektonicznych, jak i logistycznych.

W tym roku po raz pierwszy tytuł Miejsca Przyjaznego Rodzinom z Dziećmi został przyznany Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!". Docenione zostały zarówno walory centrum, jak i udogodnienia w postaci miejsc, w których umieszczono przewijaki, miejsca dla karmiących mam, plac zabaw czy rozwiązania architektonicznych, które ułatwiają poruszanie się rodziców z dziećmi w wózku. Ogromne znaczenie ma też szeroka gama propozycji wydarzeń adresowanych do rodzin z dziećmi.

W każdą niedzielę o 11.00 odprawiana jest w papieskim sanktuarium Msza św. dla rodzin z dziećmi. Przy świątyni działają również schola rodziców i dzieci oraz zespół Młode Uwielbienie, złożony z nastolatków ze szkół muzycznych. Prowadzone jest duszpasterstwo skautów i skautek. Organizowane są lekcje muzealne, a rodzinom zapewnia się zniżki na zwiedzanie Muzeum św. Jana Pawła II. Co roku na terenie centrum organizowane są festyny rodzinne. Krakowskie rodziny chętnie z tych propozycji korzystają, podkreślając życzliwą i przyjazną atmosferę.

- Jest to dla nas zaszczyt i źródło satysfakcji, a jednocześnie impuls do podjęcia dalszych wysiłków, by rodziny z dziećmi chętnie odwiedzały Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!". Ich liczna obecność i radość z pobytu w obiektach centrum są najlepszym potwierdzeniem zdobytego tytułu. Serdecznie zapraszamy do nas - miejsca przyjaznego rodzinom z dziećmi! - zachęcają gospodarze.

W 4. edycji plebiscytu 46 podmiotów otrzymało certyfikat oraz możliwość oznaczenia placówki specjalną naklejką, dzięki której klienci łatwo rozpoznają to miejsce jako przyjazne najmłodszym czy też rodzinom wielopokoleniowym. Natomiast 9 z nich zostało laureatami plebiscytu już po raz trzeci, co uprawniło je do otrzymania tytułu Miejsca Wyjątkowo Przyjaznego Rodzinom z Dziećmi oraz specjalnych statuetek, które wręczył Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i zdrowia.