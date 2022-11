Eucharystii przewodniczył kard. Gerhard Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, który odebrał Nagrodę Feniksa za książkę "Prawda. Raport o stanie Kościoła", przyznaną mu we wrześniu w kategorii "Autor zagraniczny" przez Stowarzyszenie Wydawnictw Katolickich.

Homilię wygłosił abp Marek Jędraszewski. Mówił m.in., że dzięki wcieleniu Syna Bożego człowiek może w pełni zrozumieć swoją godność. Zaistnienie człowieka, jego życie i przeznaczenie do wieczności są bowiem darem i łaską Boga. - On chciał, żebyśmy byli. Chciał także, żebyśmy byli czy to jako kobieta, czy jako mężczyzna - mówił metropolita krakowski, wskazując, że w tym miejscu zaczyna się dramat ludzkiej wolności, bo człowiek może ten Boży dar przyjąć albo odrzucić.

- Możemy zakwestionować to, że pochodzimy od Boga, a tym samym podważyć sam sens naszego istnienia, jednak życie bez Boga jest absurdem. Bez Boga podważona jest też ludzka cielesność i związana z nią cała osobowość - przekonywał arcybiskup.

Jego zdaniem życie ludzkie staje się błogosławieństwem wtedy, gdy człowiek rozumie, że Bóg go chciał, aby stał się odblaskiem Jego miłości, co urzeczywistnia się najbardziej w małżeństwie i rodzinie. - Wolny człowiek może jednak powiedzieć Bogu „nie”. Konsekwencją odrzucenia miłości Boga są zaś związki homoseksualne, aborcja i eutanazja, natomiast szczęście człowieka jest wtedy, kiedy przyjmuje Boga i odkrywa swoją godność w tym, że jest przedłużeniem stwórczych rąk Najwyższego - wskazał abp Jędraszewski.

Wcześniej, na zakończenie kongresowych obrad, metropolita podsumował wydarzenie, mówiąc, że było ono nawiązaniem do tradycji refleksji na temat małżeństwa i rodziny wywodzących się od Jana Pawła II. Przypomniał też "duszpasterstwo w drodze" prowadzone przez przyszłego papieża w czasie wypraw górskich czy spływów kajakowych. Owocem jego przemyśleń i wszystkich rozmów z młodymi była zaś książka "Miłość i odpowiedzialność". - Nie dziwmy się, że to właśnie stąd wyrastały takie wspaniałe, dotyczące całego Kościoła powszechnego, impulsy odnoszące się do małżeństwa i rodziny już w tamtych bardzo trudnych czasach zbliżającej się rewolucji 1968 r. - mówił abp Marek Jędraszewski. Z kolei nawiązując do wygłoszonego wcześniej wykładu kard. Gerharda Müllera, metropolita stwierdził, że ateizm prowadzi do nihilizmu. - Wiemy niestety, że nie jest to tylko historia minionego tragicznego XX w. Jest to historia, która dzieje się blisko nas - na Ukrainie. Ale także dzieje się na Zachodzie, gdzie osobistości wielkiego świata mówią, że są katolikami i równocześnie opowiadają się za aborcją. Można zapytać: jaka jest ich wiara? - zastanawiał się arcybiskup i zapowiedział, że za dwa lata (od 14 do 16 listopada 2024 roku) odbędzie się III Kongres dla Małżeństwa i Rodziny.

II Międzynarodowy Kongres dla Małżeństwa i Rodziny trwał w Krakowie od 17 do 19 listopada. Jego organizatorami byli Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

W Mszy św. byli obecni także uczestnicy Spotkania Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej, które odbywa się w ramach diecezjalnych obchodów Światowego Dnia Młodzieży. Po Eucharystii odbył się wieczór uwielbienia z zespołem Sezon na Czereśnie.