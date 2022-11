Zawiera on także wyniki ogólnopolskiego badania, z którego wynika, że 15 proc. Polaków nadal uważa, że życie w ubóstwie to wybór, a 31 proc. twierdzi, że wystarczy wziąć się do roboty, żeby z niego wyjść. Raport o biedzie powstał po to, by pokazać, że rzeczywistość bywa bardziej złożona, a inflacja dotyka każdego, ale nie każdy jest na jej dotyk tak samo wrażliwy.

Dane pokazujące, jak wielka jest bieda w naszym kraju, mogą jednak przerażać. Blisko 2,5 mln osób w Polsce żyje w budynkach, w których przecieka dach, brakuje szczelnych okien i drzwi, a na ścianach i sufitach w wyraźny sposób występuje wilgoć. W prawie 3 proc. gospodarstw domowych nadal nie ma bieżącej wody, a co dwudziesty mieszkaniec Polski żył w 2022 roku bez dostępu do łazienki i toalety.

Jest jeszcze coś, co najmocniej potrząsa czytelnikami raportu: aż 1,6 mln Polaków, w tym 333 tys. dzieci, żyło w 2021 r. (wg danych GUS za ubiegły rok) poniżej minimum egzystencji, czyli w skrajnym ubóstwie. To więcej niż szacowana łączna liczba uchodźców, którzy zatrzymali się w naszym kraju od wybuchu wojny w Ukrainie. Na szczęście tych, którzy mogą i mają się czym podzielić, wciąż jest więcej. - Jeśli starczy nam odwagi, by dostrzec, gdzie zaczyna się bieda, znajdziemy też siłę, by razem dotrzeć tam, gdzie się kończy - przekonują wolontariusze Paczki.

W rodzinach objętych pomocą Szlachetnej Paczki średni dochód na osobę to 13 zł i 11 gr na dzień, po odjęciu kosztów utrzymania mieszkania, opłaceniu rachunków i kosztów leczenia. Ponad połowa Polaków boi się też, że nadchodzącej zimy nie będzie miała czym ogrzać mieszkania. Co piąta włączona do Szlachetnej Paczki rodzina, w której występuje choroba lub niepełnosprawność, nie jest w stanie pokryć wszystkich niezbędnych wydatków na leki. Jedną z rodzin objętych programem jest pan Ireneusz.

Jego dom z daleka wygląda na opuszczony. Z bliska również. Drewniane ściany, zapadający się dach, brakujące okna - trudno sobie wyobrazić, by zatrzymał ulewę. Ale nie jest pusty. Mieszkają w nim pan Ireneusz i Filar, kot przybłęda. Mężczyzna choruje na astmę, nie widzi na jedno oko, myje się w misce, a po wodę, którą podgrzewa w garnkach na piecu, chodzi do studni. Kiedyś, gdy rozpadający się budynek był jeszcze domem z prawdziwego zdarzenia, mieszkali w nim również żona i syn pana Ireneusza. Od dawna nie żyją…

Tymczasem w Polsce wciąż świetnie mają się fałszywe wyobrażenia na temat biedy. Właśnie dlatego Szlachetna Paczka przeprowadziła ogólnopolskie badanie, w którym wzięto pod lupę mitologię ubóstwa. Wynika z niego, że 15 proc. Polaków wciąż uważa, że życie w biedzie to wybór, co piąty badany, że bieda to wynik wyłącznie lenistwa, a co trzeci - że jest na nią łatwy sposób: wystarczy wziąć się do pracy.

Ponad 1/3 ankietowanych uważa, że na zasiłku zapewne żyje się wygodniej. 36 proc. nie wierzy, że ktoś ciężko pracuje i nadal nie ma na życie; 27 proc. będzie zaskoczonych tym, że osoby w potrzebie mają wyższe wykształcenie; a 15 proc. uzna, że osoba dotknięta ubóstwem raczej mieszka w małej miejscowości.

Stereotypowa bieda jest więc bezrobotna, niewykształcona i żyje na wsi. A prawda jest taka, że może kryć się za ścianą mieszkania obok. W dużym mieście, w którym mieszka ktoś po studiach z 20-letnim stażem pracy.

Nic nie dzieje się bez powodu - rok 2022 był dla wielu Polaków najtrudniejszy od wielu lat, bo tuż za naszą granicą wybuchła wojna, a wszystkie ceny zaczęły szaleć. W efekcie 95 proc. Polaków odczuło w ostatnim półroczu wzrost cen żywności, 89 proc. - wzrost cen utrzymania mieszkania lub domu. Oszczędzamy więc na kulturze i rozrywce (64 proc. badanych), zakupach odzieży lub obuwia (64 proc.), zużyciu prądu, wody i gazu (58 proc.) oraz żywności (45 proc.).

Więcej na www.szlachetnapaczka.pl.