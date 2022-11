Piłkarze pomogą potrzebującym  

Szlachetną Paczkę reprezentacje Polski wspierają co rok. W tym roku wspólną pomoc przygotowały reprezentacje Polski mężczyzn, kobiet i drużyna eFutbolowa. - Grając dla Polski, jak mało kto wiemy, jak ważna jest świadomość, że za nami jest ktoś, kto nas wspiera i w nas wierzy, kto dodaje sił w chwilach kryzysu. To ważne nie tylko na boisku, ale i w życiu. Każdy powinien mieć swojego kibica - mówi Ewa Pajor, grająca w VfL Wolfsburg kapitan reprezentacji Polski kobiet.

Drużyny wspólnie zdecydowały, że paczkę z pomocą przygotują dla rodziny z Warszawy - pani Katarzyny i jej 2 synów: 9-miesięcznego Ignacego oraz 14-letniego Antka. - Starszy chłopiec zmaga się z zaburzeniami mowy, przez co wymaga dużo uwagi i pomocy w nauce. Natomiast pani Katarzyna ma niedokrwistość, musi przyjmować stale leki - opisuje Weronika Zawistowska, grająca w 1 FC Koeln pomocniczka reprezentacji Polski kobiet.

W tym roku po raz pierwszy w Szlachetną Paczkę zaangażowała się również drużyna eFutbolu, która w lipcu zdobyła tytuł wicemistrzów świata w FIFAe Nations Cup. - Co urzekło nas w historii tej rodziny? Mimo trudności są wspierającą się i kochającą rodziną. No i Antek gra w piłkę nożną! My gramy, wygrywamy i przegrywamy w świecie wirtualnym. Ale to, co się naprawdę liczy, dzieje się w świecie rzeczywistym. Historie z życia potrzebujących, jak ta, są bardzo poruszające. Dlatego i my włączamy się w Szlachetną Paczkę - tłumaczy Bartosz "bejott" Jakubowski, reprezentant Polski w grze FIFA23.

Sportowcy pokazują, że łatwiej pomagać, będąc częścią zespołu. - Można podzielić zakupy, zadania związane z przygotowaniem Paczki czy budżet niezbędny do kupna produktów. Dlatego Szlachetne Paczki najczęściej powstają w grupach - w poprzedniej edycji jedną paczkę przygotowywało średnio 31 osób. Najczęściej darczyńcy angażują swoich współpracowników, uczniów, studentów, przyjaciół, krewnych. Także namawiamy do takiego działania - zachęca Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia "Wiosna", organizatora Szlachetnej Paczki.

W 2021 r. akcja połączyła ponad 700 tys. Polaków. Organizatorzy liczą, że w i tym roku nie zabraknie szlachetnych drużyn. Szczegółowe informacje o akcji oraz lista potrzebujących rodzin znajduje się na stronie www.szlachetnapaczka.pl. W tym roku Weekend Cudów przypada 10-11 grudnia.