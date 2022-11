Nabożeństwo dziewięciu czytań w Krakowie  

Zły klimat O właśnie zakończonym szczycie klimatycznym można pisać na wiele sposobów. Można wyśmiewać fakt, że zorganizowano go w miejscu, do którego nie da się dostać inaczej niż samolotem. Można stwierdzić, że gdyby rzeczywiście chodziło o klimat, spotykaliby się tam tylko naukowcy. Można też zastanawiać się nad tym, czy rzeczywiście musiało w nim wziąć udział aż 35 tysięcy osób. Tyle tylko że byłoby to pójście na łatwiznę. Bo choć to wszystko prawda, ważne jest co innego.