Wieliczka. Milionowy turysta w zabytkowej kopalni soli  

Mieszkająca w Brnie turystka na zwiedzanie kopalni wybrała się wraz z córką i wnuczką. - Była to jej pierwsza wizyta w Wieliczce. Nie spodziewała się, że uda się na podziemną wycieczkę jako milionowy gość. Na panią Anikę czekało gorące powitanie oraz mnóstwo niespodzianek. Na nadszybiu szybu Daniłowicza podjęto ją z honorami i, jak przystało na wielicką kopalnię, solą. Milionowa turystka roku 2022 otrzymała unikatową rzeźbę z soli, kosz solnych kosmetyków, voucher do Hotelu Grand Sal połączony z pobytem w podziemnym Uzdrowisku, a także górniczy hełm. Nagrody wręczył jej prezes Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Paweł Nowak - informuje Monika Szczepa, rzecznik prasowy muzealnej kopalni. - Milion gości w 331 dni to powód do dużej radości. Rok 2022 przynosi nam mocny dowód na to, że ruch turystyczny odbudowuje się po ostatnich niełatwych dla branży dwóch latach. Porównując kończący się rok z ubiegłym, zanotowaliśmy wzrost ruchu turystycznego o ponad 55 proc. - dodaje prezes zarządu kopalni.

W czasie ostatniej epidemii covidowej z powodu drastycznych ograniczeń epidemicznych kopalnia zanotowała znaczny spadek liczby odwiedzających ją gości. Podczas gdy w 2018 r. było ich 1 milion 863 tysiące, to w 2020 r. tylko - 441 tys. a w 2021 r. - 693 tys.

Wg statystyk w bieżącym roku 58 proc. gości stanowili polscy turyści. Wśród obcokrajowców wędrujących Trasą Turystyczną kopalni dominują Europejczycy - 86 proc., szczególnie Brytyjczycy, Francuzi i Niemcy.