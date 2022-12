Zbiórka żywności dla ubogich  

Zbiórka zostanie przeprowadzona w około 60 sklepach na terenie archidiecezji krakowskiej. Wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas i Parafialnych Zespołów Charytatywnych, wspierani przez młodzież ze Szkolnych Kół Caritas, będą zbierać artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia, z których przygotowane zostaną świąteczne paczki dla osób ubogich. - Żywność można składać do koszy znajdujących się za kasami. Przedmiotem zbiórki są artykuły o długim terminie przydatności do spożycia, takie jak mleko, mąka, cukier, makaron, ryż, płatki kukurydziane, herbata, słodycze, konserwy mięsne i rybne, a także środki czystości - mówi Agnieszka Homan z krakowskiej Caritas.

Zbiórka potrwa dwa dni i odbędzie się najczęściej w piątek od godz. 16 do 20, a w sobotę w godz. 10 do 20. Sklepy, w których prowadzona jest zbiórka żywności, oznaczone będą plakatami, a wolontariusze Caritas rozdadzą ulotki informacyjne przy wejściu do sklepu.

Paczki żywnościowe z artykułami spożywczymi trafią do rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, znajdujących się pod opieką Punktu Socjalnego Caritas lub zespołów parafialnych. - Dlatego prosimy, by widząc w piątek lub sobotę w sklepie wolontariuszy w koszulkach z logo Caritas, pamiętać, żeby wrzucić coś do kosza na pomoc dla tych, którym ciężko zrobić świąteczne zakupy - zachęca do wsparcia akcji A. Homan.

Lista sklepów, w których krakowska Caritas będzie przeprowadzać zbiórkę żywności, znajduje się na stronie internetowej www.krakowcaritas.pl.