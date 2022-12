Choć Eschatologiczna Pielgrzymka Adwentowa może kojarzyć się z Ekstremalną Drogą Krzyżową, to jej idea jest inna. - Bardziej niż o zmaganie ze swoimi słabościami chodzi nam o modlitewne czuwanie, udział w celebracjach liturgicznych i o dużą dawkę słowa Bożego - mówią jej pomysłodawcy.

Pierwsze dwie edycje (w 2019 i 2020 r.) miały jednak sporo wspólnego z EDK. - Jako oaza szliśmy z kościoła św. Wojciecha na Rynku Głównym do Tyńca. Trasa była długa i wymagająca, zwłaszcza że nocą wędrowaliśmy także po łąkach i polach. Później przyszła refleksja, że wysiłek i przekraczanie swoich granic nie są naszym celem - opowiada ks. Jacek Bernacik, współpracownik moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej i duszpasterz przy kolegiacie św. Anny. Celem było zaś głębsze przeżycie Adwentu.

Joasia Sałach, oazowiczka, która współtworzyła pierwszą pielgrzymkę i była odpowiedzialna za jej oprawę muzyczną, przekonuje, że to adwentowe wydarzenie ma dla niej bardzo dużą wartość. - Może też stać się ważnym czasem dla każdego, kto pójdzie razem z nami, bo choć oczekiwać na ponowne przyjście Pana można w dzień, to jednak ta jedyna noc w roku na nowo budzi mojego ducha do jeszcze bardziej świadomego życia w bliskości z Jezusem - podkreśla. Podpowiada też, że wędrując przez miasto z lampionem w ręce, warto wyjść poza wyuczone przygotowywanie się (przed świętami Bożego Narodzenia) na przyjście Jezusa do naszych domów i rodzin. - W ten sposób często zapominamy o przestrzeni eschatologicznej, czyli o przygotowywaniu się na ostateczne przyjście Pana. Czy jestem więc gotowa na swój koniec i na to, by Jezus przyszedł tu i teraz, np. w nocy z 10 na 11 grudnia, gdy w tym roku wyruszymy w drogę? - pyta Joasia.

Początkowo pielgrzymkę organizował Ruch Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej, który później połączył siły z Duszpasterstwem Akademickim św. Anny. - Teraz do udziału w tym przedsięwzięciu zapraszamy wszystkie duszpasterstwa akademickie Krakowa, a także mieszkańców miasta. Zależy nam, by pielgrzymka stała się wydarzeniem otwartym, konkretną propozycją Kościoła krakowskiego na czas Adwentu - zaznacza ks. Krzysztof Porosło, duszpasterz akademicki Krakowa.

Szczegółowe informacje o inicjatywie można znaleźć na www.eschatologiczna.pl.