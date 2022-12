Kredkobranie dotarło na Wileńszczyznę  

Dary zebrane w ramach 5. edycji ogólnopolskiej akcji charytatywnej "Kredkobranie", którą prowadzi krakowska Fundacja "Ignatianum", dotarły do polskich szkół na Litwie.

Hasło tegorocznej odsłony inicjatywy brzmiało: "Pokoloruj przyszłość na 5". - W ten sposób chcieliśmy zwrócić uwagę ludzi dobrej woli na odpowiedzialność za młodsze pokolenia Polaków mieszkających na Kresach, zwłaszcza za ich rozwój i wkraczanie w dorosłość - mówi Tomasz Konturek, prezes Fundacji "Ignatianum" i pomysłodawca akcji.

Jak ocenia, "Kredkobranie" pozwoli na to, aby dzieci i młodzież uczące się w polskich szkołach miały zapewnione wyprawki szkolne, składające się z podstawowych i nowych przyborów szkolnych i materiałów plastycznych. - Nowe rzeczy dodają im większej chęci do nauki, jak i wywołują uśmiech na twarzy. Ci młodzi to ambasadorowie polskości na Kresach i opiekunowie polskich miejsc pamięci, tak jak ich rodzice i dziadkowie. Musimy o nich zadbać, aby niejako spłacić dług wdzięczności - podkreśla T. Konturek.

Podczas zawożenia darów na Litwę wolontariusze akcji odwiedzili szkoły i przedszkola w rejonach wileńskim, święciańskim i solecznickim. - Dziękujemy za pamięć rodaków o nas. Dzieci i młodzież bardzo ucieszyły się z nowych przyborów szkolnych i materiałów plastycznych, a egzemplarze lektur szkolnych urozmaiciły zasoby literatury pięknej zarówno dla najmłodszych czytelników naszej placówki, jak i maturzystów - mówi Anna Łastowska, zastępca dyrektora Gimnazjum "Żejmiana" w Podbrodziu.

W ramach tegorocznego "Kredkobrania" zebrano prawie 60 tys. kompletów i opakowań różnych przyborów szkolnych, w tym kredek, farb, zeszytów, bloków, piórników, przyborów piśmienniczych oraz plastycznych. Dary trafiły z ok. 300 placówek edukacyjnych, szkół, przedszkoli, jak również od indywidualnych darczyńców z całej Polski.

Patronat honorowy nad akcją objęli abp Marek Jędraszewski - metropolita krakowski, Łukasz Kmita - wojewoda małopolski, Barbara Nowak - małopolski kurator oświaty oraz ks. Tomasz Homa SJ - rektor i profesor Akademii "Ignatianum" w Krakowie.