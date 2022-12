Tatrzańska Świątynia Lodowa, jak co roku, została wykonana z wielkim rozmachem. Kopuła chroniąca budowlę ma aż 25 m średnicy, a najwyższy punkt konstrukcji osiąga wysokość 10,5 m. Do przygotowania dzieła 22 artystów z Czech, Słowacji i Niemiec (głównym budowniczym był po raz kolejny Adam Bakoš) wykorzystało 1880 brył lodu, które łącznie ważyły 225 ton.

Nie tylko te liczby robią na odwiedzających lodową katedrę wielkie wrażenie. Nowością tegorocznej edycji jest bowiem to, że można wejść między lodowe ściany świątyni i przejść obok tzw. Aediculi, która ukrywa grób Jezusa. Co więcej, w tatrzańskiej bazylice Grobu Pańskiego nie zabrakło symbolicznej drogi krzyżowej (Via Dolorosa), która przedstawia ulicę Starego Miasta Jerozolimy. Ma ona 13 stacji, a 14 stacją jest sam grób. Każdego roku obok świątyni można również zobaczyć wykonane z lodu tatrzańskie zwierzęta.

Rzeźbiarze przekonują, że ich dzieło jest nie tylko symbolem drogi pełnej cierpienia, którą przeszedł Jezus na drodze krzyżowej, ale też co roku jest symbolem pokoju, ukazanym poprzez kaplice różnych wyznań świata.

Jedno jest pewne: dzięki dbałości o detale, grze świateł i muzyce, która wprowadza turystów w klimat sacrum, wejście do lodowej katedry jest dla każdego niezapomnianym wrażeniem, które na długo pozostanie w pamięci. Dodatkową atrakcją są zaś piękne krajobrazy Tatr Wysokich, które można podziwiać na Hrebienoku.

Tatrzańska Świątynia Lodowa otwarta jest codziennie (wstęp bezpłatny!) od godz. 9 do 16.15, aż do 16 kwietnia 2023 roku. Na Hrebienok (Smokowieckie Siodełko) można dotrzeć pieszo ze Starego Smokowca (po zostawieniu samochodu na parkingu przy dolnej stacji kolejki) lub wyjechać kolejką naziemną ze stacji Stary Smokowiec. Bilety można kupić w kasie lub online na gopass.travel.