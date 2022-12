Ciacho za Ciacho wspomoże chore dzieci  

Ciacho za Ciacho to przede wszystkim kiermasz ciast, książek oraz świątecznego rękodzieła, ale także liczne wydarzenia towarzyszące, w tym licytacje, koncert gry na harfie, spektakl teatralny, warsztaty baristyczne, panel dyskusyjny oraz atrakcje dla dzieci. - Całkowity dochód z akcji zawsze jest przeznaczany na wsparcie organizacji niosących szeroko rozumianą pomoc potrzebującym. Jak w zwykle, w ramach akcji w jej adwentowym wydaniu chcemy wesprzeć lokalne inicjatywy - mówi Julia Kowalczyk, współodpowiedzialna za wydarzenie.

Tłumaczy, do kogo adresowana jest tegoroczna akcja. - To hospicjum domowe, którego podopiecznymi są najmłodsi pacjenci, zmagający się z nieuleczalnymi chorobami. Dzieło to zapewnia każdemu choremu opiekę w domu, gwarantując potrzebny sprzęt i aparaturę w znajomym, komfortowym i bezpiecznym środowisku. Sprzyja to lepszemu samopoczuciu psychicznemu dzieci, dla których szpitale stanowią miejsca obce, nieznane, a przez to często również nieprzyjazne - tłumaczy wybór beneficjenta J. Kowalczyk. - Hospicjum zajmuje się opieką perinatalną już od poczęcia, pomocą przy nagłej chorobie dziecka, a także wspiera rodziny cierpiące po jego odejściu. Zarówno podopieczni, jak i ich najbliżsi otrzymują również pomoc psychologiczną. Na patrona hospicjum nieprzypadkowo wybrano właśnie ks. Tischnera - to on przykładem swojego życia pokazał, że miłość to budowanie świata pełnego dobroci, która wyraża się najpełniej w niesieniu bezinteresownej pomocy, zwłaszcza tym najbardziej cierpiącym i bezbronnym - dodaje.

11 grudnia krużganki krakowskiego klasztoru dominikanów przy ul. Stolarskiej wypełnią się zapachem pysznych ciast, szelestem przeglądanych książek oraz błyskiem pięknych ozdób świątecznych. Przybywający będą mogli skorzystać także z kawiarenki.

Akcja potrwa od godz. 8 do 22. Osoby, które nie mogą tego dnia dotrzeć do Krakowa, mają szansę wesprzeć inicjatywę poprzez zbiórkę internetową pod adresem www.ciacho.dominikanie.pl.

Za pieniądze zebrane podczas dotychczasowych odsłon inicjatywy udało się na przykład zbudować studnię w Sudanie czy kupić rentgen dla szpitala w Ugandzie. W kwietniu tego roku uzbierano ponad 161 tys. zł dla Centrum św. Marcina de Porres w Fastowie w Ukrainie, które od początku rosyjskiej inwazji prężnie działa na rzecz poszkodowanych mieszkańców oraz walczących żołnierzy.

Ciacho za Ciacho to całodzienna akcja charytatywna, organizowana przez działające w Krakowie Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie "Beczka" od 2003 roku. Najczęściej odbywa się cyklicznie, dwa razy w roku - przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem.