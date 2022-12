Głodówka. Światło Betlejemskie - "Światło dla ciebie"  

Uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju odbyło się już po raz 32. - Płomień, który powierzono Związkowi Harcerstwa Polskiego, pozwala odkryć ważne dla zuchów, harcerzy, wędrowników i instruktorów wartości i uczy być ich stróżami. Swoją wędrówkę rozpoczął w Grocie Narodzenia Jezusa Chrystusa w Betlejem, w miejscu, w którym narodziła się - jak pisze św. Jan - Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi - tłumaczy ks. Marek Kiedrowicz, kapelan Chorągwi Gdańskiej ZHP.

Harcerze otrzymali Betlejemskie Światło Pokoju od skautów ze Słowacji. Potem trafi ono do poszczególnych chorągwi, hufców, kościołów, urzędów, szpitali, domów. - Światło będzie mogło ciągle świecić. A jeśli w tym płomyku rozpoznajemy Jezusa, to tak samo musisz postępować ze swoją wiarą - pilnuj jej, nie zapomnij podsycać przez modlitwę, tak jak wymieniasz świeczkę, gdy się dopala. Osłaniaj od wiatru zła, który ją osłabia i może zgasić. To jest światło dla ciebie, a dzięki tobie dla innych. Dziel się nim z drugim człowiekiem poprzez służbę tak, jak zapalasz płomień od płomienia - tłumaczy ks. Kiedrowicz.

W programie uroczystości przekazania Światełka Betlejemskiego była Msza św. z udziałem różnych chorągwi ZHP niemal z całego kraju. Na Głodówce w niedzielę panowały dość trudne warunki atmosferyczne - niemal cały czas padał śnieg, utrudniony był też dojazd na miejsce.