Kilka dni temu, 7 stycznia, minęło dokładnie 30 lat odkąd Sejm RP uchwalił "Ustawę o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży". - Był to fenomen na skalę światową. Polska w wyniku demokratycznego głosowania przyjęła prawo zasadniczo zwiększające ochronę życia człowieka. Zmieniło ono ustawę z 1956 r., na mocy której na przestrzeni tych 37 lat zabito ok. 20 mln nienarodzonych dzieci - mówi Wojciech Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

Nowe prawo nie było doskonałe, bo nie zapewniało pełnej ochrony wszystkim poczętym dzieciom. - Jednak w ówczesnych warunkach społeczno-politycznych uzyskano regulacje, które w tamtym czasie były możliwe do osiągnięcia. Musiało minąć kolejnych 30 lat, aby nienarodzonym dzieciom, podejrzewanym o nieuleczalną chorobę, zagwarantować prawo do urodzenia się. W 2020 roku tzw. aborcja eugeniczna została uznana za niezgodną z Konstytucją RP. Mamy więc powody do radości, ale nasz optymizm nie jest bezkrytyczny, bo widząc, ile jeszcze jest do zrobienia, mamy świadomość, że jesteśmy w połowie drogi - dodaje W. Zięba.

By przypomnieć to, co stało się w 1993 r., stowarzyszenie przygotowało kilka inicjatyw pozwalających z różnych perspektyw ocenić wartość tej ustawy dla życia społecznego, a także przyjrzeć się zadaniom, które współczesny świat stawia przed działaczami pro-life.

Jedną z tych inicjatyw jest konferencja popularno-naukowa "Jak mówić dziś o aborcji? 30 lat prawnej ochrony życia w Polsce", która odbędzie się w najbliższy czwartek, 12 stycznia, w auli Biblioteki Głównej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Wśród prelegentów będą: red. Tomasz Rowiński ("Do Rzeczy"), ks. prof. dr hab. Tadeusz Biesaga (UPJPII), Radosław Skubis (Hospicjum dla Dzieci Alma Spei), dr hab. Klaudia Cymanow-Sosin (UPJPII), Wojciech Zięba (prezes PSOŻC) i Magdalena Guziak-Nowak (PSOŻC).

Szczegółowe informacje i zapisy można znaleźć na www.30latustawy.pro-life.pl.

Konferencji patronuje m.in. "Gość Niedzielny".