Weekend z kolędami - zaproszenie do Rabki i Zakopanego  

Sławek Uniatowski wystąpi w piątek po Mszy o godz. 19 w Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Fatimskiej. Jak przypominają organizatorzy, artysta już w wieku 5 lat rozpoczął samodzielną naukę gry na instrumentach klawiszowych, a w wieku 13 lat zaczął komponować własne piosenki. Przez lata zagrał mnóstwo koncertów, w czasie których dał się poznać jako genialny wokalista o bardzo charakterystycznej, niepowtarzalnej barwie głosu. W minionym roku S. Uniatowski wystąpił w Zakopanem podczas Wiosny Jazzowej.

Z kolei 21 stycznia w stolicy polskich Tatr wystąpi zespół Megitza. Koncert odbędzie się w sanktuarium św. Antoniego przy Bulwarach Słowackiego po Mszy św. o godz. 18 w ramach Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych "Dobrze, ześ sie, Jezu, pod Giewontem zrodziył".

Weekendowe śpiewanie kolęd zakończy H. Byrcyn, która wystąpi 22 stycznia w Księżówce po Mszy św. o godz. 10. Hania ma 23 lata, jest zwyciężczynią 58. KFPP w Opolu, finalistką 11. edycji największego muzycznego show w Polsce "The Voice of Poland" oraz uczestniczką Krajowych Eliminacji do Eurowizji 2022. Artystka podczas koncertu w Księżówce wystąpi z Klaudią Wachtarczyk (gitara basowa), Janem Mitorajem (gitara), Olkiem Gonsiorem (perkusja) oraz z Bartkiem Marszałkiem (instrumenty klawiszowe oraz aranżacja).

Na koncerty zapraszają miasto Zakopane oraz tamtejsze parafie.

Ciekawie zapowiada się również koncert kolęd w Rabce. Drugie Kolędowanie u Tronu Matki Bożej Rabczańskiej pod hasłem: "A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami!" odbędzie się w sobotę 21 stycznia. W kościele św. Marii Magdaleny kolędować będą szkoły z gminy Rabka-Zdrój, schole, chóry, zespoły góralskie i soliści. W ich wykonaniu będzie można usłyszeć ponad 30 kolęd i pastorałek góralskich. Śpiewanie rozpoczną o godz. 13.30.

Głównymi organizatorami wydarzenia są ks. dr Paweł Duźniak, proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju, oraz Patryk Janicki.

Koncertom w Rabce i Zakopanem patronuje "Gość Niedzielny".