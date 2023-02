Siedem marzeń na dni trudne i beznadziejne  

Polska redakcja "Modlitwy w drodze" i ukraińska "iMolytva" wierzą, że współczesny człowiek potrzebuje marzeń - takich, które są w stanie pomóc przetrwać każdy dzień, szczególnie ten trudny i beznadziejny.

Jak przekonuje autor rozważań o. Paweł Kowalski SJ, marzenia kojarzą się z czymś oderwanym od rzeczywistości, ale to właśnie one pozwalają przetrwać kryzysowe dni. "Może się wydawać, że ostateczne zwycięstwo należy do beznadziei. Marzenia nam przypominają, że wystarczy mały promyk, żeby rozproszyć nawet najbardziej srogą ciemność" - pisze jezuita we wstępie do polsko-ukraińskiej nowenny.

Modlitewne marzenia podzielone są na siedem dni i dotyczą nadziei, przyjaźni, radości, pojednania, domu, poczucia sensu i bezpieczeństwa. Rozważania przygotowane są w dwóch wersjach językowych - po polsku i ukraińsku. Do modlitwy o pokój można dołączyć w każdej chwili. Wystarczy kliknąć TUTAJ (język polski) lub TUTAJ (język ukraiński).

Jezuicką Służbę Uchodźcom założył w 1980 r. ówczesny generał zakonu o. Pedro Arrupe. Jej zadaniem jest niesienie pomocy uchodźcom i osobom przesiedlonym. Obecna jest w 58 państwach. Pomaga niemal milionowi ludzi, zapewniając im środki do życia, edukację, opiekę zdrowotną, wsparcie psychologiczne.

W Polsce JRS jest obecna w Warszawie, Gdyni, Poznaniu i Nowym Sączu. Jezuici organizują dla uchodźców kursy języka polskiego, kluby młodzieżowe, zapewniają pomoc psychologiczną, prawną i materialną, a także budują dla nich przestrzeń bezpieczeństwa i pojednania.

"Modlitwa w drodze" to propozycja duchowej inspiracji dla użytkowników mediów społecznościowych i osób, które wiele czasu spędzają na dojazdach do pracy czy szkoły. Idea, która towarzyszy rozwojowi projektu, jest prosta - chodziło o to, by znaleźć odpowiedź na szybki rozwój nowoczesnych sposobów komunikacji, które zmieniają codzienne życie i wpływają także na życie duchowe.

Projekt Pray-as-you-go zapoczątkowali w 2006 r. brytyjscy jezuici. Siedziba polskiego biura "Modlitwy w drodze" znajduje się w Krakowie.