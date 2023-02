Do udziału w koncercie zaprasza Jolanta Janus i jej firma Ars et Artificem przy wsparciu Fundacji Schola Cordis prof. Janusza Skalskiego (wieloletniego kierownika Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu) oraz dyrygenta Jerzego Dybała (muzyka Filharmoników Wiedeńskich, a w latach 2014-2022 dyrektora orkiestry Sinfonietta Cracovia). - Pieniądze, które uda się zebrać podczas kwesty odbywającej się w trakcie koncertu, pomogą w doposażeniu wnętrz kliniki nefrologii oraz w zakupie podgrzewacza do żelu koniecznego do wykonywania badania USG. Klinika chciałaby też odnowić sale, doposażyć świetlicę w przybory szkolne, wymienić bieliznę pościelową oraz kupić nowy wózek inwalidzki, który umożliwi przemieszczanie się chorym dzieciom pomiędzy oddziałem a gabinetami diagnostycznymi - wylicza Jolanta Janus.

Jak dodaje, ubiegłoroczny koncert "Kolędy do Nieba" zakończył się dużym sukcesem, ponieważ oprócz udanej kwesty okazało się, że firma Koral zadeklarowała wpłatę na rzecz szpitala w wysokości 300 tys. zł. Dzięki temu klinika nefrologii kupiła 2 nowe aparaty ABP do 24-godzinnego pomiaru ciśnienia wraz z zestawem mankietów, które są potrzebne zarówno w poradni, jak i oddziale nefrologii.

Tym razem do otwarcia serc na potrzeby chorych dzieci w niedzielę 29 stycznia (godz. 17) w kolegiacie św. Anny publiczność zaproszą znakomici krakowscy artyści, którzy od samego początku są związani z projektem "Kolędy do Nieba" i występują pro publico bono: Renata Żełobowska-Orzechowska, Mariusz Pędziałek, Leszek Długosz, Marek Michalak, Dorota Śmiełowska. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Młodzieżowa Akademicka Orkiestra Symfoniczna Ukrainy "Słobożański" z Charkowa.

Kilkudziesięcioosobowy zespół ukraińskich muzyków, którym towarzyszyć będą także polscy artyści, wykona - pod dyrekcją Jerzego Dybała - jedno z najpiękniejszych dzieł Krzysztofa Pendereckiego, czyli II Symfonię "Wigilijną", rozpoczynając w ten sposób rok obchodów 90. rocznicy urodzin zmarłego w 2020 r. kompozytora.

Ukraińscy muzycy chcą w ten sposób podziękować także za pomoc medyczną, jaką Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Prokocimiu niesie od lutego 2022 r. chorym dzieciom uciekającym z objętych wojną terenów. Co więcej, szpital przyjął też do pracy ukraińskich lekarzy i pielęgniarki, którzy szukali zatrudnienia na polskiej ziemi i jako jedyny szpital w Polsce zapewnia całodobową opiekę tłumaczy języka ukraińskiego.

Warto dodać, że po rozpoczęciu wojny orkiestra straciła możliwość działania w swoim mieście, a swój nowy artystyczny dom odnalazła (przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) w Polsce. Obecnie, w ramach programu Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, zespół rezyduje w Katowicach, pod opieką Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów i przy wsparciu organizacyjnym stowarzyszenia Purpurowy Stradivarius Polska. Merytorycznie czuwa zaś nad orkiestrą Jerzy Dybała.

- Datki na rzecz kliniki nefrologii można wpłacać nie tylko podczas koncertu, ale również przez cały czas, na konto Fundacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego "O Zdrowie Dziecka", z dopiskiem "Kolędy do nieba" - apeluje Jolanta Janus. Szczegóły można znaleźć na: www.szpitalzdrowia.pl.

Głównymi partnerami wydarzenia są Województwo Małopolskie i Miasto Kraków wraz ze spółkami miejskimi.