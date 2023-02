Nowe punkty paszportowe w Małopolsce  

Terenowy Punkt Paszportowy w Suchej Beskidzkiej zaczął działać 16 stycznia. W styczniu tylko w ciągu dwóch tygodni złożono tam 329 wniosków paszportowych. Dla porównania w Limanowej przez cały miesiąc przyjęto 466 wniosków, a w Wadowicach - 859. - Właśnie takie liczby pokazują zasadność decyzji o uruchomieniu tego punktu. Przywracamy administrację w terenie. Odwracamy tendencję naszych poprzedników politycznych, którzy likwidowali urzędy terenowe. Obywatele chcą, by urzędy były blisko, na wyciągnięcie ręki. I taki jest mój cel: dostępna, sprawna i przyjazna administracja - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Co ciekawe, styczniowe statystyki paszportowe pokazują też, jak dużym zainteresowaniem cieszą się ogólnie terenowe punkty paszportowe. Obywatele chcą składać wnioski paszportowe tam, gdzie mają najbliżej. 7057 wniosków złożono w Krakowie (37 procent wszystkich). Na drugim miejscu jest biuro paszportowe w Tarnowie (1965), zaś na trzecim punkt w Nowym Sączu (1307). Na kolejnych miejscach w statystykach znalazł się Chrzanów (1303) i Nowy Targ (1250). - 30 maja 2022 roku uruchomiliśmy punkt paszportowy w Myślenicach. W 2022 roku złożono tam 5573 wnioski. To prawie tyle, co przez cały rok w Gorlicach (5574). W styczniu w Myślenicach przyjęto 992 wnioski paszportowe. Nowo otwierane punkty cieszą się zatem sporym zainteresowaniem. Dlatego też podjąłem decyzję, że ich mapa poszerzy się w najbliższym czasie - już w kwietniu - o biuro paszportowe w Miechowie. Tym samym w Małopolsce będzie 15 punktów. Nowe lokalizacje dobieramy starannie - tak, aby odpowiadały potrzebom mieszkańcom i pozwalały równomiernie rozbudować sieć biur paszportowych w Małopolsce - dodaje wojewoda Kmita.

Tegoroczny styczeń to dla małopolskich punktów paszportowych gorący okres. Widać większe zainteresowanie niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Liczba przyjętych wniosków paszportowych w styczniu wyniosła w Małopolsce 19 272. W styczniu 2022 roku liczba było to 10 855. W grudniu 2022 roku biura przyjęły 13 391 wniosków.

W całym roku 2022 małopolskie biura paszportowe przyjęły ponad 246 tys. wniosków, osiągając niemal rekord sprzed 20 lat, z roku 2002 (ponad 247 tys. wniosków).