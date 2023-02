Rabka. Nietypowe zwiedzanie miasta dla niepełnosprawnych  

W trakcie tworzenia projektu organizatorzy zaprosili do współpracy Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi z Lasek, który ma swój dom w Rabce, oraz rabczański oddział PSONI. Nawiązali także współpracę ze szkołami dla niewidomych i słabowidzących w Krakowie i Owińskach oraz ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla dzieci głuchych w Krakowie. W projekcie uczestniczą także aktywnie uczniowie rabczańskich szkół, bo przecież najważniejsza jest integracja i wzajemnie poznawanie się i uczenie się od siebie. - Za nami już pierwsze wydarzenia projektu, np. bardzo udany turniej gier planszowych prowadzony przez dzieci głuche z Klubu "Planszaki z Niecałej" dla młodzieży rabczańskiej. Niebawem do Rabki przyjadą dzieci niewidome i będą uczyć swoich widzących kolegów poruszania się w niewidzialnym świecie - mówi dyrektorka biblioteki Anna Gąsior.

W ramach projektu "Biblioteka otwarta" księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej uzupełniany jest o wydawnictwa dla osób ze szczególnymi potrzebami: książki z dużym drukiem, czytaki, audiobooki, puzzle, gry planszowe i książki sensoryczne.

Ponadto tworzone są specjalne wydawnictwa na temat Rabki dla osób ze szczególnymi potrzebami, tak, żeby po przyjeździe łatwo i przyjemnie mogły dotrzeć do najciekawszych miejsc uzdrowiska. Wybrano dziewięć obiektów. Teksty informacyjne o nich napisał Piotr Kolecki, natomiast skierowane do dzieci, wierszowane opisy przedstawianych miejsc - ceniony poeta Wojciech Bonowicz. Autor w wierszu "Tężnia" zaprasza do odwiedzenia tego znanego miejsca w Rabce: " - Widzę, tato, na twoim zegarku, że już czas iść do kawiarni w parku. /-Tej przy tężni? Dobrze, lecz za pół godziny. /-Hurra! Zamówimy sobie duże lody! /I będziemy słuchać kropli wody, jak skapują po gałązkach tarniny".

- Na bazie opisów i wierszy specjaliści od tyflografiki tworzą dotykowy schemat Rabki z kodami QR, za pomocą których można odsłuchać informacje na temat najważniejszych miejsc w uzdrowisku oraz wydawnictwa dotykowe. Powstaje także wystawa dotykowa, której wernisaż planujemy w czerwcu. Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną przygotowana zostanie książka sensoryczna o Rabce oraz gra online i napisany prostym językiem ilustrowany infografikami przewodnik. Będziemy też mieli gotowe scenariusze atrakcyjnych zajęć integracyjnych. Jednym słowem biblioteka w Rabce będzie przygotowana na przyjęcia specjalnych gości - podkreśla Anna Gąsior.

Rabka-Zdrój ma piękną tradycję, jeśli chodzi o działania integracyjne. W domu wycieczkowym "Turbacz" przy ulicy Wąskiej dosłownie 50 metrów od rabczańskiej biblioteki, 65 lat temu powstał "Nieprzetarty Szlak" - harcerstwo osób z niepełnosprawnościami. Dla osób związanych z tym ruchem Rabka jest więc miejscem szczególnym. O wydarzeniu sprzed lat przypomina dziś wmurowana na ścianie budynku tablica. A druhny i druhowie, których jest dziś około 5000 tysięcy, na pamiątkę tamtych wydarzeń co roku biorą udział w Rajdzie z Małego Lubonia na Luboń Wielki i kończą go zejściem do Rabki.

Najbliższe wydarzenie w ramach przedsięwzięcia "Biblioteka otwarta" to spotkanie z Anną Goc, która napisała wstrząsającą książkę "Głusza" na temat sytuacji głuchych w Polsce. Spotkanie (tłumaczone na polski język migowy) poprowadzi Wojciech Bonowicz. Odbędzie się ono 17 lutego o godz. 16 w bibliotece w Rabce (na dworcu PKP).

Przedsięwzięcie "Biblioteka otwarta" jest finansowane z projektu "Kultura bez barier".