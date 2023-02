Polskie Koleje Linowe podjęły decyzję o zamknięciu kolejki na Kasprowy Wierch ze względu na śnieg zalegający na podporach podtrzymujących linę, który uniemożliwia sprawne przeprowadzenie akcji ratunkowej, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu zarówno pasażerów, pracowników PKL, jak i ekipy ratunkowej.

PKL informuje jednocześnie, że kolej krzesełkowa w Dolinie Goryczkowej jest w trakcie przygotowywania do ponownego udostępnienia dla narciarzy, co powinno nastąpić w najbliższą środę lub czwartek. Do tego czasu przejście do Doliny Goryczkowej dostępne będzie przez kopułę ze szczytu Kasprowego Wierchu. Trwają prace przygotowawcze, by udrożnić przejazd narciarski nad Cichą Doliną.

Szlak skitourowy z Kuźnic przez Dolinę Goryczkową na Kasprowy Wierch jest oznakowany i udostępniony. Szlak narciarski z Kuźnic przez Dolinę Gąsienicową na Kasprowy Wierch dostępny będzie dla narciarzy i skitourowców w ciągu najbliższych dni. Trwają prace przygotowawcze.

Po wcześniejszym zamknięciu szlaków w Tatrach spowodowanym bardzo obfitymi opadami śniegu, silnym wiatrem i lawinami, jakie zeszły w wielu rejonach górskich 6 lutego miała miejsce weryfikacja warunków panujących w Tatrach, co pozwala na udostępnienie kolei i tras narciarskich na Kasprowym Wierchu i jest możliwe na podstawie wniosku TOPR i zarządzenia wydanego przez TPN.

TOPR zdecydowanie zaleca narciarzom i snowboardzistom pozostanie w obszarze przygotowanych i oznaczonych tras narciarskich w rejonie Kasprowego Wierchu. W Tatrach wciąż obowiązuje zagrożenie lawinowe.

Zgodnie ze wstępnymi informacjami z TOPR na kolejną dobę zostanie najprawdopodobniej ogłoszony 3 (znaczny) stopień Zagrożenia Lawinowego w Tatrach.

PKL rekomendują sprawdzanie informacji o aktualnych warunkach atmosferycznych i dostępności tras narciarskich oraz kolei na Kasprowym Wierchu na stronie internetowej PKL, w mediach społecznościowych PKL i PKL Kasprowy Wierch oraz każdorazowo przed wyjściem w góry zapoznanie się z komunikatem TPN dotyczącym warunków i dostępności szlaków w Tatrach oraz z komunikatem lawinowym TOPR. Należy trzymać się wyznaczonych tras i nartostrad oraz stosować się do zaleceń TPN i TOPR.