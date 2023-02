Konkurs wiedzy o Janie Pawle II  

To największy w Polsce konkurs tego typu, cieszący z roku na rok się coraz większym zainteresowaniem wśród młodzieży, do której jest skierowany. Do tej pory wzięło w nim udział blisko 100 tysięcy uczniów, a nagrodzonych zostało ponad 500 laureatów. "Głównym celem tej inicjatywy jest rozpowszechnianie bogactwa myśli i czynu papieża Jana Pawła II wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych. Konkurs Papieski pomaga w kształtowaniu twórczego myślenia, jest zaproszeniem do rozpoczęcia głębszych studiów nad myślą polskiego świętego oraz pogłębiania wiedzy z zakresu Katolickiej Nauki Społecznej. W tegorocznej edycji sięgniemy również do nauk papieża Benedykta XVI, wiernego współpracownika i kontynuatora myśli Jana Pawła II, będącego jednocześnie jednym z najlepszych diagnostów współczesnej kondycji moralnej człowieka" - zaznaczają organizatorzy.

Konkurs będzie się odbywał w kilku etapach od 15 lutego do 3 czerwca. Jego uczestnikami mogą być uczniowie dowolnej klasy wszystkich typów państwowych, społecznych i prywatnych szkół ponadpodstawowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Konkurs składa się z czterech etapów. Etap I, od 15 lutego do 15 marca, obejmuje test online złożony z dwudziestu losowo wybranych pytań. Po zarejestrowaniu na stronie internetowej pod adresem www.konkurspapieski.pl uczestnik ma możliwość rozwiązania testu z dowolnego komputera posiadającego dostęp do internetu, w okresie od 15 lutego do 15 marca 2023 r. Uczestnicy, którzy udzielą prawidłowych odpowiedzi na min. 51 proc., tj. 13 z 25 pytań quizu, zostaną zakwalifikowani do II etapu konkursu.

Etap II, od 20 marca do 28 marca, także w formie testu online, będzie odbywał się w tym samym czasie dla wszystkich uczestników na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Tematyka testu obejmuje fragmenty z biografii i nauczania Jana Pawła II oraz zagadnienia ze wskazanych lektur. Listę lektur zapewnia organizator na stronie internetowej konkursu.

Etap III, od 3 kwietnia do 8 maja, obejmuje napisanie eseju w oparciu o nauczanie Jana Pawła II na temat podany w wiadomości od organizatora. Do III etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 20 uczestników z każdego regionu (maksymalnie trzech uczniów z jednej szkoły), którzy uzyskali najwyższą ilość punktów w II etapie. Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do III etapu, zostaną o tym powiadomieni przez Organizatora w formie wiadomości elektronicznej do 29 marca 2023 r. godz. 23.59.

Etap IV, który odbędzie się 3 czerwca, będzie polega na ustnej obronie napisanego przez ucznia w III etapie eseju przed komisją finałową, wskazaną przez organizatora. Wyniki IV etapu ogłoszone zostaną przez organizatora podczas gali finałowej, która odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu etapu finałowego. Imiona i nazwiska finalistów oraz szkoły, do których uczęszczają, zostaną również umieszczone na stronie internetowej konkursu.

Uroczyste gale finałowe kończące konkurs oraz wręczenie dyplomów i nagród odbędą się w poszczególnych ośrodkach regionalnych w dniu finału. Etapy III i IV będą odbywały się na szczeblach regionalnych, koordynowanych w następujących ośrodkach: Gdańsk - dla uczniów z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, Katowice - dla uczniów z województwa śląskiego, Kraków - dla uczniów z województwa małopolskiego i podkarpackiego, Lublin - dla uczniów z województwa lubelskiego i świętokrzyskiego, Łódź - dla uczniów z województwa łódzkiego, Poznań - dla uczniów z województwa wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego, Toruń - dla uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego, Warszawa - dla uczniów z województwa mazowieckiego i podlaskiego, Wrocław - dla uczniów z województwa dolnośląskiego i opolskiego.

Nagrodą główną w każdym regionie będzie wycieczka do Rzymu. Przyznane zostaną także nagrody rzeczowe dla uczestników IV etapu konkursu.

Całość szczegółowego regulaminu konkursu, którego patronem medialnym jest "Gość Niedzielny", jest dostępna na stronie: www.konkurspapieski.pl.